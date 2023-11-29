رقعة قابلة للتحلل مصنوعة من خلايا بشرية تبشر بعلاج عيوب القلب الخلقية لدى الأطفال

حقق الباحثون في الحرم الطبي بجامعة كولورادو (CU) أنشوتز تقدمًا كبيرًا من خلال تطوير رقعة قابلة للتحلل تم تصميمها من الخلايا البشرية. يتمتع هذا التصحيح الثوري بالقدرة على تصحيح عيوب القلب الخلقية لدى الأطفال (CHD) وتقليل الحاجة إلى عمليات جراحية متعددة. على عكس الرقع غير الحية وغير القابلة للتحلل المستخدمة حاليًا، تم تصميم هذه الرقع الجديدة لتتكامل مع أنسجة قلب المريض وتدوم أكثر من الحلول الموجودة.

تؤثر عيوب القلب الخلقية، والتي تشير إلى مجموعة من العيوب الموجودة عند الولادة، على حوالي تسعة من كل 1,000 طفل يولدون في جميع أنحاء العالم. في حين أن بعض هذه العيوب قد لا تتطلب علاجًا، إلا أن الحالات الأكثر تعقيدًا غالبًا ما تتطلب إجراء عمليات جراحية جائرة يتم إجراؤها على مدار عدة سنوات، بدءًا من السنة الأولى من الحياة. تتطلب هذه العمليات الجراحية عادةً زرع رقعة قلب، لكن الرقع الحالية لها حدود. وهي لا تنمو مع قلب المريض وتكون عرضة للفشل بسبب عدم قدرتها على الاندماج مع أنسجة القلب.

للتغلب على هذه التحديات، استخدم باحثو جامعة CU Anschutz مزيجًا من الغزل الكهربائي والخلايا الجذعية البشرية المحفزة (iPSCs) لإنشاء سقالة سميكة مسامية. يتضمن الغزل الكهربائي إنشاء ألياف نانوية عن طريق تطبيق الكهرباء على محلول سائل. استخدم الفريق البولي كابرولاكتون القابل للتحلل (PCL) لبناء السقالة، والتي تم ملؤها بعد ذلك بالفيبرين، وهو بروتين موجود في جلطات الدم. لقد قاموا بزرع الخلايا الجذعية المحفزة متعددة القدرات في السقالة، والتي أظهرت نتائج واعدة بعد ثلاثة أسابيع، حيث أظهرت التكامل مع السقالة والقدرة على دعم تقلص الخلايا العضلية القلبية المستمدة من الخلايا الجذعية المحفزة متعددة القدرات.

وفي حين أن هناك حاجة إلى مزيد من الاختبارات قبل بدء التجارب البشرية، فإن الباحثين متفائلون بشأن إمكانات الرقعة القابلة للتحلل. إنه يمثل تقدمًا كبيرًا في هندسة أنسجة القلب ولديه القدرة على إحداث ثورة في علاج أمراض القلب التاجية وغيرها من أمراض القلب. ومن خلال استخدام خلايا المريض نفسه، فإن الهدف النهائي هو توليد أنسجة القلب المزروعة في المختبر والتي يمكن استخدامها لتصحيح عيوب القلب وتقليل المضاعفات طويلة المدى.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي عيوب القلب الخلقية (CHD)؟

ج: عيوب القلب الخلقية هي تشوهات في بنية القلب موجودة عند الولادة بسبب التطور غير السليم أثناء الحمل.

س: ما هو الشيء الفريد في الرقعة القابلة للتحلل التي طورتها شركة CU Anschutz؟

ج: الرقعة القابلة للتحلل مصنوعة من خلايا بشرية وهي مصممة للتكامل مع أنسجة قلب المريض، ومعالجة القيود المفروضة على اللصقات الحالية غير القابلة للتحلل.

س: كيف يعمل التصحيح؟

ج: تتكون الرقعة من سقالة سميكة مسامية تم إنشاؤها من خلال الغزل الكهربائي ومليئة بالفيبرين. يتم زرعه بالخلايا الجذعية البشرية المحفزة (iPSCs) التي تتكامل مع السقالة وتدعم نمو أنسجة القلب الوظيفية.

س: ما هو التأثير المحتمل لهذا البحث؟

ج: إن تطوير هذه الرقعة القابلة للتحلل الحيوي يبشر بالخير لتقليل الحاجة إلى العمليات الجراحية الغازية عند الرضع الذين يعانون من عيوب خلقية في القلب ويمكن أن يمهد الطريق لعلاجات جديدة لأمراض القلب الأخرى.

المصدر: [المواد اليوم](https://www.materialstoday.com/)