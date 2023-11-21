وزارة العدل الأمريكية توجه اتهامات جنائية ضد Binance ومؤسسها Changpeng Zhao

تواجه Binance، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، ومؤسسها الملياردير ومديرها التنفيذي، Changpeng Zhao، اتهامات جنائية رفعتها وزارة العدل الأمريكية. وهذه الاتهامات هي نتيجة تحقيق استمر عدة سنوات في مزاعم انتهاك القوانين واللوائح الأمريكية.

وفقًا لوثائق المحكمة، سيعترف Changpeng Zhao بالذنب في التهم الجنائية وسيتنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي لـ Binance كجزء من تسوية بقيمة 4 مليارات دولار مع وزارة العدل. وتشمل الاتهامات انتهاك قانون السرية المصرفية من خلال الفشل في تنفيذ برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال والانتهاك المتعمد للعقوبات الاقتصادية الأمريكية.

وينص اتفاق الإقرار بالذنب على أن تشانغبينج تشاو سيعترف شخصياً بالذنب في انتهاك قانون السرية المصرفية والتسبب في انتهاك مؤسسة مالية له، وتوصي وزارة العدل بفرض غرامة قدرها 50 مليون دولار عليه. تشمل التهم الموجهة إلى Binance إجراء أعمال نقل أموال غير مرخصة، وانتهاك قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية، وتهمة التآمر.

ويأتي هذا التطور بعد رفع دعاوى مدنية في وقت سابق من هذا العام من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصة ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع ضد Binance. تم تكثيف التدقيق التنظيمي المحيط بـ Binance، مع إثارة المخاوف بشأن عمليات الشركة في مختلف الولايات القضائية، ومزاعم غسيل الأموال، والاحتيال في الأوراق المالية.

على الرغم من نمو منصة Binance بسرعة منذ إنشائها في عام 2017، فإن هذا الإجراء القانوني الأخير يضع مستقبل البورصة موضع تساؤل. تثير التهم الموجهة ضد الشركة ومؤسسها مخاوف كبيرة بشأن الامتثال والرقابة التنظيمية في صناعة العملات المشفرة.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي التهم الموجهة ضد Binance وChangpeng Zhao؟

ج: تشمل التهم انتهاك قانون السرية المصرفية والانتهاك المتعمد للعقوبات الاقتصادية الأمريكية.

س: ما هي التسوية المقترحة مع وزارة العدل؟

ج: التسوية المقترحة عبارة عن اتفاقية بقيمة 4 مليارات دولار، وسيعترف Changpeng Zhao بالذنب ويتنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي لـ Binance.

س: ما هي الإجراءات التنظيمية الأخرى التي تم اتخاذها ضد Binance؟

ج: واجهت Binance دعاوى مدنية من لجنة الأوراق المالية والبورصات ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع في وقت سابق من هذا العام.