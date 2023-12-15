مرسيدس تقدم نظام معلومات ترفيهي متطور يعتمد على الذكاء الاصطناعي في معرض CES

كشفت مرسيدس-بنز النقاب عن نظامها الترفيهي المدعم بالذكاء الاصطناعي والذي طال انتظاره في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2022 (CES). ويعد النظام الجديد بإحداث ثورة في الطريقة التي يتفاعل بها السائقون مع سياراتهم، مما يوفر تجربة أكثر طبيعية وشبيهة بالإنسان.

على عكس أنظمة المعلومات والترفيه التقليدية، والتي غالبًا ما تتطلب من المستخدمين التنقل في القوائم والأوامر المعقدة، يستخدم نظام الذكاء الاصطناعي من مرسيدس تقنية التعرف على الصوت المتقدمة لفهم أوامر اللغة الطبيعية والاستجابة لها. وهذا يعني أنه يمكن للسائقين ببساطة أن يقولوا "Hey Mercedes" متبوعة بأي طلب، وسوف يفهم النظام ويستجيب وفقًا لذلك.

لكن التقدم لا يتوقف عند هذا الحد. يشتمل نظام المعلومات والترفيه المدعم بالذكاء الاصطناعي من مرسيدس أيضًا على إمكانات التعلم الآلي، مما يسمح لها بمعرفة تفضيلات وعادات السائقين الفرديين بمرور الوقت. وتضمن هذه التجربة الشخصية قدرة النظام على توقع وتلبية احتياجات السائق، سواء كان ذلك بتشغيل الموسيقى المفضلة لديهم، أو ضبط إعدادات التحكم في المناخ، أو توفير الاتجاهات إلى المقهى المفضل لديهم.

بالإضافة إلى ميزات التعرف على الصوت والتخصيص المحسنة، يتميز نظام الذكاء الاصطناعي من مرسيدس أيضًا بواجهة مستخدم بديهية وجذابة بصريًا. توفر شاشة النظام عالية الدقة رسومات واضحة وألوانًا نابضة بالحياة، مما يسهل على السائقين التنقل عبر القوائم والوصول إلى الميزات المتنوعة.

ويتجلى التزام مرسيدس بالابتكار بشكل أكبر من خلال معاينتها لسيارة 2025 G-Class EV في معرض CES. تعد النسخة الكهربائية بالكامل من سيارات الدفع الرباعي الشهيرة من الفئة G بدمج التصميم الكلاسيكي للعلامة التجارية مع التكنولوجيا الكهربائية المتطورة، مما يوفر تجربة قيادة مستدامة وفاخرة.

مع طرح نظامها الترفيهي المتطور المدعم بالذكاء الاصطناعي وإلقاء نظرة خاطفة على سيارة الفئة G 2025 EV، تؤكد مرسيدس-بنز مكانتها كشركة رائدة في مجال تكنولوجيا السيارات والاستدامة. يمكن للسائقين التطلع إلى مستقبل من التفاعلات السلسة والبديهية مع سياراتهم، كل ذلك مع تقليل البصمة الكربونية.