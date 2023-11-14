تم الاعتراف بـ Big Cloud Consultants كشريك حلول Microsoft للعمل الحديث

حصلت شركة Big Cloud Consultants، المزود الشهير لخدمات تقنية Microsoft وحلول أماكن العمل المختلطة، على تصنيف شريك الحلول الموقر في برنامج Microsoft AI Cloud Partner المرموق. يسلط هذا التكريم الضوء على الدعم الاستثنائي للعملاء والمعرفة الواسعة بحلول Microsoft Modern Work Solutions التي تقدمها Big Cloud Consultants.

يعد تعيين شريك الحلول بمثابة شهادة على قدرة الشركة الرائعة على تقديم نتائج ناجحة للعملاء تتماشى مع Microsoft Cloud. كما أنه يعزز مكانة Big Cloud كشريك تكنولوجي موثوق به، ومعروف بخبرته والتزامه بتمكين العملاء بحلول متطورة.

وبهذا الإنجاز، تعزز شركة Big Cloud Consultants التزامها بتعزيز معرفتها وخبرتها بشكل مستمر، مما يضمن قدرتها على خدمة العملاء الحاليين والشركاء المحتملين بشكل أفضل. يتجلى سعي الفريق الدؤوب لتحقيق زيادة الإنتاجية في حصولهم على تصنيف شريك الحلول ضمن برنامج Microsoft AI Cloud Partner.

تميز تسميات الحلول من Microsoft الشركاء ذوي الإنجازات العالية من النظام البيئي الواسع لمقدمي خدمات التكنولوجيا. استنادًا إلى درجة قدرة الشريك، تحل هذه التسميات محل الكفاءات الذهبية والفضية القديمة لشركة Microsoft، مع تحديد عوامل مثل القدرات التقنية والخبرة والقدرة على تقديم نتائج ناجحة للعملاء تتماشى مع Microsoft Cloud. تُظهر هذه الشراكة مع Microsoft قدرة Big Cloud Consultants على تسهيل التعاون والتنظيم والتعلم والإبداع والاتصال بسلاسة في أماكن العمل البعيدة والمختلطة.

ستستفيد شركة Big Cloud Consultants من مكانتها كشريك لحلول Microsoft لتعزيز قدرتها على مساعدة المؤسسات في تحقيق نجاح الأعمال. من خلال خدمات إدارة أماكن العمل السحابية والمختلطة الشاملة، والتي تشمل Microsoft Azure، وMicrosoft 365، وSharePoint، وPower Platform، وWorkspace Security، وMigration Consulting، و Managed Services، فإنها توفر للمؤسسات أساسًا تكنولوجيًا يمكن البناء عليه.

بالنسبة للمؤسسات التي تبحث عن حلول مبتكرة وفعالة للعمل الحديث، فإن Big Cloud Consultants هي الشريك الموثوق الذي يمكن اللجوء إليه.

الأسئلة الأكثر شيوعا:

س: ما أهمية حصول Big Cloud Consultants على لقب شريك الحلول؟

ج: يشير تعيين شريك الحلول إلى دعم العملاء المتميز لدى Big Cloud Consultants وخبرتها في Microsoft Modern Work Solutions، مما يعزز مكانتها كشريك تكنولوجي موثوق به.

س: ما هي العوامل التي تحدد تعيين شريك الحلول؟

ج: تحدد Microsoft تعيين شريك الحلول استنادًا إلى درجة قدرة الشريك، مع الأخذ في الاعتبار عناصر مثل القدرات التقنية والخبرة والقدرة على تقديم نتائج ناجحة للعملاء تتماشى مع Microsoft Cloud.

س: ما هي الخدمات التي تقدمها Big Cloud Consultants باعتبارها شريك حلول Microsoft؟

ج: تتخصص شركة Big Cloud Consultants في إدارة بيئة العمل السحابية والمختلطة الشاملة، وتقدم خدمات مثل Microsoft Azure، وMicrosoft 365، وSharePoint، وPower Platform، وWorkspace Security، واستشارات الترحيل، والخدمات المُدارة.