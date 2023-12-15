الرئيس بايدن يلتقي مع طاقم أرتميس الثاني مون في البيت الأبيض

استقبل الرئيس جو بايدن مؤخرًا طاقم Artemis II في البيت الأبيض، والذي يضم أربعة رواد فضاء من المقرر أن يطيروا حول القمر لأول مرة منذ 50 عامًا. ومن خلال عرض صخرة القمر التي تم جمعها خلال عصر أبولو، أوفى الرئيس بايدن بوعده باستضافة الطاقم بعد أن تم اختيارهم للمهمة في وقت سابق من هذا العام. كما أتيحت الفرصة للطاقم المكون من ثلاثة أمريكيين وكندي واحد، للقاء نائبة الرئيس كامالا هاريس.

من المقرر إطلاق طاقم Artemis II في موعد لا يتجاوز أواخر عام 2024، وسيكون أول من يطير بكبسولة أوريون التابعة لناسا على متن صاروخ نظام الإطلاق الفضائي من مركز كينيدي للفضاء. وعلى عكس البعثات القمرية السابقة، لن يهبط هذا الطاقم أو يدخل في مدار القمر. وبدلا من ذلك، سوف يطيرون حول القمر ويعودون مباشرة إلى الأرض كمقدمة للهبوط اللاحق على سطح القمر في العام التالي.

أعرب القائد ريد وايزمان عن تركيز الطاقم على الاستعداد بدلاً من تاريخ إطلاق محدد، قائلاً: "كطاقم، لا نفكر حتى في التاريخ. سنذهب عندما تصبح وكالة ناسا والمركبة جاهزة للطيران”. وفي استعداداتهم، يستخدم رواد الفضاء أجهزة المحاكاة ويعملون بشكل وثيق مع مركز التحكم في المهمة لضمان رحلة آمنة من وإلى القمر.

وفي فبراير، سيشارك الطاقم في بروفة لمحاكاة أنشطتهم داخل الكبسولة في المحيط الهادئ. وشدد جيريمي هانسن، اختصاصي المهمة، على الجهد التعاوني المطلوب لنجاح المهمة، قائلًا: "يتطلب الأمر فريقًا ضخمًا من الأشخاص لإرسال أربعة بشر... ونحن نعمل معهم كل يوم."

تمثل مهمة Artemis II التاريخية هذه المرة الأولى التي يضم فيها طاقم القمر عضوًا من خارج الولايات المتحدة. علاوة على ذلك، فهو الطاقم الأول لبرنامج القمر الجديد التابع لناسا، والذي سُمي أرتميس على اسم الأخت التوأم لأبولو الأسطوري. في أواخر عام 2020، أكملت كبسولة أوريون فارغة رحلة تجريبية حول القمر، لتكون بمثابة بروفة طال انتظارها.

بينما يستعد الطاقم بشغف لمهمتهم، ظهرت مخاوف بشأن الدرع الحراري لكبسولة أوريون. خلال الرحلة التجريبية في العام الماضي، لوحظ تفحم غير متوقع وفقدان المواد على الدرع الحراري، وهو أمر بالغ الأهمية لحماية المركبة الفضائية أثناء العودة. من المحتمل أن تؤدي التحقيقات في هذه المشكلة إلى تأخير مغادرة الطاقم.

وناقش رواد الفضاء خلال لقائهم بالرئيس بايدن خطابا ألقاه الرئيس جون كينيدي عام 1962 بشأن المهمة إلى القمر. وأشاروا إلى التزام بايدن بالمهمة واستلهموا إشارته إلى تصريح كينيدي بأن الولايات المتحدة ستبدأ في هذه الرحلة كتحدي لم يكونوا على استعداد لتأجيله. كما عرض المكتب البيضاوي أيضًا صخرة قمرية، Lunar Sample 76015,143، المعارة من وكالة ناسا. يُعتقد أن عمر الصخرة التي تم جمعها في عام 1972 من قبل هاريسون شميت وجين سيرنان هو حوالي 3.9 مليار سنة، ويزن أقل من رطل.