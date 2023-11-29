عرض ألعاب الكمبيوتر: عرض لألعاب الكمبيوتر الأكثر توقعًا والتي لم يتم إصدارها

استعد لحدث مثير في عالم ألعاب الكمبيوتر! معرض ألعاب الكمبيوتر: Most Wanted المدعوم من Intel من المقرر أن يجذب اللاعبين يوم الخميس 30 نوفمبر 2023 الساعة 6 مساءً بتوقيت جرينتش. يعد هذا العرض المرتقب، والذي ترويه الممثلة الصوتية البريطانية الشهيرة أميليا تايلر، بأن يكون تجربة مثيرة لعشاق الألعاب في جميع أنحاء العالم.

يقدم هذا الحدث شخصية الرياضات الإلكترونية البريطانية فرانكي وارد، وهو مضيف منتظم لبرنامج PC Gaming Show، وسيأخذ المشاهدين في العد التنازلي لأكثر 25 لعبة كمبيوتر غير منشورة إثارة. يعتمد الاختيار على أصوات أكثر من 70 من "أعضاء المجلس" المحترمين من صناعة الألعاب. يتكون هذا المجلس المتنوع من شخصيات بارزة في الصناعة، وصحفيين، ومنشئي المحتوى، بما في ذلك أسماء مثل سيد ماير، وتيم شيفر، وبريندا روميرو.

عرض ألعاب الكمبيوتر: يهدف Most Wanted إلى توفير منصة لكل من الامتيازات الراسخة والأحجار الكريمة الأقل شهرة من الاستوديوهات الصغيرة. يقول إيفان لاهتي، رئيس التحرير العالمي في PC Gamer، "ستحتوي القائمة الأكثر طلبًا على جواهر مفاجئة من الاستوديوهات الصغيرة جنبًا إلى جنب مع أكبر الامتيازات، لأن هذه هي قصة ألعاب الكمبيوتر الشخصي."

لن يتضمن العرض مقابلات حصرية مع مطوري الألعاب المرتقبة مثل Homeworld 3 وPath of Exile 2 وUnforetold: Witchstone فحسب، بل سيوفر أيضًا زيارات من وراء الكواليس للاستوديوهات حول العالم وعروضًا دعائية جديدة وإعلانات مثيرة. من عشائر مصاصي الدماء إلى ألعاب تقمص الأدوار ذات الرعب النفسي، يمكن للمشاهدين توقع مجموعة متنوعة من تجارب الألعاب التي يتطلعون إليها.

سيتم بث برنامج PC Gaming Show: Most Wanted مباشرة على منصات مختلفة، بما في ذلك قنوات PC Gamer Twitch وYouTube وSteam ومنصة Bilibili الصينية. بالإضافة إلى ذلك، سيتضمن العرض بثًا مخصصًا مع ترجمة محلية باللغات الإنجليزية والكورية واليابانية والماندرين (المبسطة) والإسبانية والألمانية والفرنسية.

انضم إلى Amelia Tyler ومجموعة من مقدمي البث المشهورين، بما في ذلك Asmongold وEsfand وAnneMunition، حيث يشاركون ردود أفعالهم المباشرة على قائمة المطلوبين. تأكد من وضع علامة على التقويمات الخاصة بك واستمع إلى عرض لألعاب الكمبيوتر الشخصي الأكثر انتظارًا والتي لم يتم إصدارها!

الأسئلة المتكررة

1. متى وأين سيتم عرض ألعاب الكمبيوتر: Most Wanted؟

سيقام معرض ألعاب الكمبيوتر: Most Wanted المدعوم من Intel يوم الخميس 30 نوفمبر 2023 الساعة 6 مساءً بتوقيت جرينتش. سيتم بثه مباشرة على قنوات PC Gamer Twitch وYouTube وSteam ومنصة Bilibili الصينية.

2. من سيروي العرض؟

ستقدم العرض أميليا تايلر، وهي ممثلة صوت بريطانية مشهورة معروفة بعملها في لعبة الآر بي جي Baldur's Gate 3.

3. هل يمكنني أن أتوقع مقابلات حصرية أو محتوى من وراء الكواليس؟

قطعاً! سيتضمن برنامج PC Gaming Show: Most Wanted مقابلات حصرية مع مطوري الألعاب المرتقبة مثل Homeworld 3 وPath of Exile 2 وUnforetold: Witchstone. وسيوفر العرض أيضًا زيارات من وراء الكواليس للاستوديوهات حول العالم، مما يمنح المشاهدين نظرة خاطفة على عملية التطوير.

4. هل سيكون هناك مقدمو بث يشاركون ردود أفعالهم على قائمة المطلوبين؟

نعم! سينضم مقدمو البث المشهورون مثل Asmongold وEsfand وAnneMunition إلى Amelia Tyler لمشاركة ردود أفعالهم المباشرة على قائمة المطلوبين فور الكشف عنها.

5. ما هي اللغات التي سيكون العرض متاحًا بها؟

سيكون لدى برنامج PC Gaming Show: Most Wanted تدفقات مخصصة مع ترجمة محلية باللغات الإنجليزية والكورية واليابانية والماندرين (المبسطة) والإسبانية والألمانية والفرنسية، مما يضمن استمتاع جمهور أوسع بالحدث.

مصادر: PCGamer.com