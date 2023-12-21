ينتقل جيف بيزوس إلى ميامي، تاركًا إمبراطورية سياتل العقارية

أعلن جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون، مؤخراً عن قراره بالانتقال إلى ميامي مع خطيبته لورين سانشيز. أثارت هذه الخطوة غير المتوقعة ضجة لأنها تعني ترك مركز التكنولوجيا المزدهر في سياتل، والذي كان مرادفًا لنجاح أمازون.

أحد الأسباب التي ذكرها بيزوس لهذه الخطوة هو رغبته في أن يكون أقرب إلى والديه، اللذين يقيمان في ميامي. بالإضافة إلى ذلك، أعربت سانشيز عن حبها لجنوب فلوريدا، ويريد بيزوس أن يكون على مقربة من شركة Blue Origin، وهي شركته لاستكشاف الفضاء التي تنطلق من كيب كانافيرال.

وبعد إتمام هذه الخطوة، سيترك بيزوس وراءه إمبراطورية عقارية مثيرة للإعجاب في سياتل تقدر قيمتها بنحو 190 مليون دولار. في عام 2019، بعد طلاقه الذي حظي بتغطية إعلامية كبيرة، انطلق بيزوس في موجة شراء منازل، حيث استحوذ على أربعة عقارات في حي Hunts Point الحصري. كانت هذه العقارات، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 45 مليون دولار، بمثابة مقر إقامته الرئيسي في سياتل.

وبصرف النظر عن محفظته العقارية الشخصية، كان بيزوس يستثمر أيضًا في شركة العقارات Arrived. تتيح منصة الاستثمار العقاري الجزئية هذه لمستثمري التجزئة الحصول على أسهم في العقارات المستأجرة لعائلة واحدة بحد أدنى للاستثمار قدره 100 دولار.

في حين أن رحيل بيزوس من سياتل قد يبدو مهما، إلا أنه لا يقلل من تأثيره على المشهد العقاري. تشمل مجموعته المتنوعة من العقارات مزرعة في تكساس، وشققًا في مانهاتن، وأكبر منزل في واشنطن العاصمة، وعقارًا في لوس أنجلوس، ومنزلًا فخمًا بقيمة 78 مليون دولار في هاواي.

وفي ميامي، يواصل بيزوس اتجاهه المتمثل في الاستحواذ على العقارات المجاورة، مع الاستثمارات الأخيرة في عقارين متجاورين في جزيرة إنديان كريك الغنية من صنع الإنسان. ومع ذلك، واجه أسلوب حياته الفخم تحديًا غير متوقع حيث يكافح يخته Koru الذي تبلغ قيمته 500 مليون دولار للعثور على مكان مناسب لرسو السفن نظرًا لحجمه الهائل.

وعلى الرغم من هذه النفقات الباهظة، فإن صافي ثروة بيزوس، البالغة 169.2 مليار دولار، لم تتأثر إلى حد كبير. ومع معدل ربح يبلغ حوالي 1.5 مليون دولار في الساعة، لا يزال واحدًا من أغنى الأفراد على مستوى العالم.

يمثل انتقال جيف بيزوس إلى ميامي تحولًا كبيرًا في حياته الشخصية والمهنية. سيكون من المثير للاهتمام أن نلاحظ كيف يؤثر هذا النقل على مساعيه المستقبلية وما إذا كان يفتح إمكانيات جديدة لتوسع أمازون في منطقة جنوب فلوريدا.