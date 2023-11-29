عودة ما وراء الخير والشر: طبعة الذكرى السنوية التي طال انتظارها

يعج عالم الألعاب بالإثارة مع ظهور اللعبة الكلاسيكية المحبوبة Beyond Good & Evil في شكل إصدار خاص للذكرى العشرين. قام متجر Microsoft Xbox بإدراج اللعبة بشكل غير متوقع، وعرض لقطات شاشة مذهلة وتفاصيل مثيرة قبل سحبها بسرعة إلى وضع عدم الاتصال. ومع ذلك، سارعت شبكة الإنترنت إلى نشر الأخبار كالنار في الهشيم.

يعد إصدار الذكرى السنوية بتجربة لعب محسنة بدقة 4K وأداء سلس يبلغ 60 إطارًا في الثانية. يمكن للاعبين أن يتوقعوا تحسين الرسومات وعناصر التحكم والصوت، مما يجعل عالم Hillys الخيالي ينبض بالحياة كما لم يحدث من قبل. ولكن هذا ليس كل شيء - يقدم هذا الإصدار أيضًا ميزات جديدة تمامًا، بما في ذلك إمكانيات الحفظ التلقائي والحفظ المتبادل، مما يجعل اللعب سلسًا عبر الأجهزة المختلفة.

سيكون من دواعي سرور عشاق اللعبة الأصلية اكتشاف وضع Speedrun الجديد والإنجازات المحدثة، مما يوفر تحديات جديدة حتى للاعبين الأكثر خبرة. بالإضافة إلى ذلك، يقدم البحث عن الكنز في جميع أنحاء Hillys مكافآت حصرية ورؤى حول ماضي بطل الرواية Jade الآسر. يتم عرض تطورات اللعبة وأسرارها بشكل جميل في معرض الذكرى السنوية، مما يسمح للاعبين بالتعمق أكثر في عالم Beyond Good & Evil الآسر.

في حين أن هذا الإحياء المثير غاب عن الذكرى السنوية العشرين الفعلية، إلا أنه يشير بقوة إلى أن الإعلان الرسمي والإصدار وشيكان. لم يعلق Ubisoft، ناشر اللعبة، على قائمة متجر Xbox الأخيرة. ومع ذلك، قام مجلس تصنيف البرامج الإلكترونية (ESRB) بالفعل بتقييم إصدار الذكرى العشرين لمنصات متعددة، بما في ذلك PlayStation وXbox وNintendo Switch والكمبيوتر الشخصي، مما يشير إلى وجود إصدار واسع في الأفق.

استحوذت لعبة Beyond Good & Evil على قلوب اللاعبين في البداية في عام 2003، وحظيت بإشادة من النقاد بسبب أسلوب لعبها الجذاب وسرد القصص. تم الإعلان عن الجزء الثاني الذي طال انتظاره، Beyond Good & Evil 2، في عام 2017 ولكنه واجه العديد من التأخيرات والتحديثات المحدودة. على الرغم من التحديات، يحتفظ المشجعون بالأمل في أن تؤتي هذه اللعبة المرتقبة ثمارها في النهاية.

مصادر:

- متجر اكس بوكس: [xbox.com/exciting-gaming-news]

– ESRB: [esrb.org/20th-anniversary-edition- ratings]

أسئلة وأجوبة

س: ما هي الأنظمة الأساسية التي سيتم إصدار إصدار الذكرى العشرين لـ Beyond Good & Evil عليها؟

ج: من المتوقع أن يتم إصدار اللعبة على أجهزة PlayStation 4 وPlayStation 5 وXbox Series X|S وNintendo Switch والكمبيوتر الشخصي.

س: ما هي الميزات والتحسينات الجديدة التي يمكن للاعبين توقعها في هذا الإصدار؟

ج: يوفر إصدار الذكرى العشرين دقة 20K وأداء 4 إطارًا في الثانية ورسومات وعناصر تحكم وصوت محسنة. كما يقدم أيضًا الحفظ التلقائي والحفظ المتقاطع ووضع التشغيل السريع والإنجازات المحدثة.

س: هل لعبة Beyond Good & Evil 2 مرتبطة بإصدار الذكرى السنوية العشرين؟

ج: Beyond Good & Evil 2 هي لعبة منفصلة ولا تزال قيد التطوير. إصدار الذكرى العشرين هو إصدار خاص من اللعبة الأصلية.

س: متى سيتم إصدار إصدار الذكرى العشرين لـ Beyond Good & Evil؟

ج: على الرغم من عدم الإعلان عن تاريخ الإصدار الرسمي، إلا أن ظهور اللعبة مؤخرًا على متجر Xbox يشير إلى أن الإطلاق قد يحدث قريبًا. ترقب التحديثات من Ubisoft.

س: هل يمكن للاعبين توقع أي محتوى أو مكافآت إضافية في إصدار الذكرى العشرين؟

ج: نعم، يمكن للاعبين الاستمتاع بالبحث عن الكنز طوال اللعبة لاكتشاف المكافآت الحصرية. يوفر معرض الذكرى السنوية أيضًا نظرة ثاقبة حول تطور اللعبة وأسرارها.