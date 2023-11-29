تحديثات مثيرة قادمة في إصدار الذكرى العشرين لـ Beyond Good & Evil

هل أنت من محبي ما وراء الخير والشر؟ استعد لعيش المغامرة من جديد مع إصدار الذكرى السنوية العشرين للعبة الذي طال انتظاره. قامت Microsoft مؤخرًا بإدراج الإصدار على متجر Xbox، مما يمنحنا لمحة عن التحديثات المثيرة التي سيتم تضمينها.

أحد أبرز أحداث إصدار الذكرى السنوية هو تحسين الجودة المرئية. يمكن للاعبين أن يتوقعوا الاستمتاع باللعبة بدقة 4K مذهلة بمعدل 60 إطارًا في الثانية. كما خضعت الرسومات وعناصر التحكم والصوت أيضًا لتحسينات، مما يعد بتجربة لعب أكثر غامرة.

بالإضافة إلى ذلك، سيقدم إصدار الذكرى العشرين ميزات جديدة لتحسين أسلوب اللعب. تمت إضافة وظائف الحفظ التلقائي والحفظ المتبادل، مما يسمح للاعبين بحفظ تقدمهم بسهولة عبر أجهزة متعددة. تم تضمين وضع السرعة المثير، مما يتحدى اللاعبين لإكمال اللعبة في أسرع وقت ممكن.

علاوة على ذلك، تم تحديث الإنجازات في اللعبة، مما يوفر تحديات ومكافآت جديدة للاعبين لفتحها. سواء كنت لاعبًا متمرسًا أو جديدًا في لعبة Beyond Good & Evil، ستوفر لك هذه الإنجازات أهدافًا وحوافز إضافية للاستكشاف.

تظل قصة اللعبة الجذابة سليمة. سيلعب اللاعبون دور مراسلة الأحداث Jade أثناء قيامها بالتحقيق في هجمات DomZ الغريبة جنبًا إلى جنب مع شخصيات محبوبة مثل عمها بالتبني Pey'j وDouble H الشجاع. تشرع Jade في مغامرة مسلحة بـ daï-jo والكاميرا المخلصة. مليئة بالاستكشاف والقتال وحل الألغاز والألعاب المصغرة وسباقات الحوامات المبهجة.

في حين لم يتم الإعلان عن تاريخ إصدار إصدار الذكرى العشرين بعد، فمن المتوقع أن يتم الكشف عنه قريبًا. كان محبو لعبة Beyond Good & Evil ينتظرون الإصدار بفارغ الصبر، حيث كانت اللعبة في حالة من النسيان في التطوير لأكثر من عقد من الزمن.

لا تفوت فرصة تجربة Beyond Good & Evil بكل مجدها مرة أخرى. ترقبوا المزيد من التحديثات حول تاريخ الإصدار ومدى توفر إصدار الذكرى العشرين. انضم إلينا ونحن نغوص مرة أخرى في عالم هيليز الرائع ونبدأ في مغامرة لا تُنسى.