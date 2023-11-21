كراسي ألعاب جديدة وبأسعار معقولة ليوم الجمعة الأسود: نظرة فاحصة

هل تبحث عن كرسي ألعاب مريح لن يكسر البنك؟ لقد وفرنا لك خيارين رائعين في يوم الجمعة الأسود. سواء كنت من عشاق ألعاب الكمبيوتر أو بميزانية محدودة، فستجد كرسيًا يناسب احتياجاتك. دعونا نتعمق في التفاصيل.

الأول هو Secretlab Titan Evo، بسعر 519 دولارًا حاليًا على موقع Secretlab الإلكتروني. على الرغم من أن هذا قد يبدو باهظًا، إلا أنه يزيد بمقدار 10 دولارات فقط عن أقل سعر شهدناه هذا العام. لقد تلقى هذا الكرسي تقييمات رائعة لراحته الاستثنائية، مما يجعله الاختيار الأفضل من قبل PC Gamer لأفضل كرسي ألعاب. مصنوعة من مواد عالية الجودة، ومتانتها ستثير إعجابك - حتى بعد سنوات من الاستخدام. وسادة الرأس المغناطيسية المضافة هي الكرز في الأعلى، مما يوفر دعمًا وراحة إضافيين.

على الجانب الصديق للميزانية، لدينا Corsair TC100، وهو متاح بسعر 190 دولارًا فقط في Best Buy. قامت زميلتنا السابقة كاتي بمراجعة هذا الكرسي في وقت سابق من هذا العام، وقد تجاوز أفضل اختيار سابق للميزانية، وهو Corsair T3 Rush. يقدم جهاز TC100 تصميمًا مريحًا وسعرًا أقل، ويعد خيارًا قويًا للاعبين ذوي الميزانية المحدودة.

قد تصادف كراسي ألعاب أرخص، لكن احذر من جودتها. لقد رأينا بعضها صغيرًا وصعبًا ومتهالكًا. في حين أن مساند الذراعين في TC100 قد تكون متذبذبة قليلاً، إلا أنها تتفوق في المجالات المهمة حقًا. يعد العثور على التوازن الصحيح بين السعر والجودة أمرًا بالغ الأهمية، ويقوم جهاز TC100 بذلك.

في الختام، يوفر كل من Secretlab Titan Evo وCorsair TC100 خيارات ممتازة للاعبين الذين يبحثون عن راحة راقية أو خيارات بأسعار معقولة خلال يوم الجمعة الأسود. بينما لا يسعنا إلا أن نذكر سيارة Herman Miller Embody الفاخرة، إلا أن سعرها الباهظ يجعلها غير واقعية بالنسبة لمعظم الناس. كن مطمئنًا، فإن هذين الكرسيين يستحقان كل قرش وسيعززان تجربة اللعب الخاصة بك دون إنفاق الكثير من المال.

أسئلة وأجوبة

س: هل هذه الكراسي مناسبة لجلسات الألعاب الطويلة؟

ج: نعم، تم تصميم كل من Secretlab Titan Evo وCorsair TC100 مع وضع جلسات اللعب الطويلة في الاعتبار، مما يوفر مستويات عالية من الراحة والدعم.

س: هل يمكنني العثور على كراسي ألعاب أرخص من Corsair TC100؟

ج: على الرغم من وجود خيارات أرخص، كن حذرًا بشأن الجودة. قد تفتقر الكراسي الأرخص ثمناً إلى الراحة والمتانة والميزات المريحة.

س: هل هذه الكراسي معها ضمانات؟

ج: نعم، يأتي كل من Secretlab Titan Evo وCorsair TC100 مع ضمانات لحماية استثماراتك.

س: هل هذه الكراسي مناسبة لأنواع الجسم المختلفة؟

ج: نعم، تم تصميم هذه الكراسي بميزات قابلة للتعديل لتناسب أنواع وأحجام الجسم المختلفة.

س: هل يمكنني تجربة هذه الكراسي قبل شرائها؟

ج: لسوء الحظ، قد يختلف مدى توفر التجارب الشخصية. اتصل ببائعي التجزئة المحليين لكراسي الألعاب لمعرفة ما إذا كانوا يقدمون أي خيارات تجريبية.

(المصدر: pcgamer.com)