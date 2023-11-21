الإصدار الجديد: مضارب سلسلة بيتيناردي BB لعام 2024

تقدم بيتيناردي، المعروفة بحرفيتها المتميزة وتصميماتها الكلاسيكية، مجموعة محدثة من مضارب الجولف لعام 2024. وقد خضعت مضارب الجولف من سلسلة BB، المحبوبة من قبل لاعبي الجولف الذين يقدرون ملمس المضرب المطحون والأشكال الكلاسيكية، لتحسينات كبيرة.

الميزات الرئيسية:

- مطحون من كتلة من الفولاذ المقاوم للصدأ 303 في منشأة بيتيناردي في تينلي بارك، إلينوي، مما يضمن الدقة والجودة.

- نمط طحن الوجه الدائم Flymill، الذي يتكون من قطع الماس الرقيقة عبر منطقة الضرب، يعزز الشعور ويعزز لفة أكثر سلاسة.

- من خلال التعديل الاستراتيجي لحجم وشكل المكونات المهمة مثل المصدات، والحواف الخلفية، والأكتاف، تم تحسين توزيع الوزن. يؤدي هذا التحول في الوزن إلى إعادة توزيع مركز الجاذبية على مركز الوجه لتحسين الثبات والتسامح.

- يعمل طلاء PVD باللون الأسود اللؤلؤي على تقليل الوهج، مما يوفر مظهرًا نظيفًا ومضغوطًا في العنوان.

أسئلة وأجوبة:

س: من هو الجمهور المستهدف لمضارب سلسلة بيتيناردي BB؟

ج: تم تصميم مضارب الجولف من سلسلة BB للاعبي الجولف الذين يقدرون الأشكال الكلاسيكية والشعور الاستثنائي للمضرب المطحون.

س: ما هو الشيء الفريد في نمط الطحن الوجهي لطاحونة الذبابة الدائمة؟

ج: يعمل النمط الماسي الدقيق الموجود في منطقة الضرب على تحسين الشعور وتعزيز تدحرج الكرة بشكل أسرع عن طريق تقليل الانزلاق.

س: كيف يعمل تعديل توزيع الوزن على تحسين الأداء؟

ج: من خلال التعديل الاستراتيجي لحجم وشكل المكونات المهمة، يتم تعويض وزن الخرطوم، مما يسمح بمركز ثقل أكثر تمركزًا وتحسين الاستقرار.

س: كيف يفيد طلاء Black Pearl PVD لاعبي الغولف؟

ج: يعمل طلاء PVD باللون الأسود اللؤلؤي على تقليل الوهج، مما يخلق مظهرًا أنيقًا ونظيفًا في العنوان.

مع مضارب الجولف المحدثة من سلسلة بيتيناردي BB، يمكن للاعبي الجولف أن يتوقعوا براعة استثنائية وشعورًا رائعًا وأداءً محسنًا على الملاعب الخضراء. سواء كنت تفضل شفرة كلاسيكية أو مطرقة متوسطة الحجم، فإن سلسلة BB لديها خيارات تناسب أنواع الضربات المختلفة. ارفع مستوى لعبة اللعب الخاصة بك مع التصميم الخالد والهندسة الدقيقة لأحدث عروض بيتيناردي.

مصادر:

- محلات الجولف العالمية.