توسع مطعم Galyean’s Deli لاستيعاب الأعمال المتنامية

من المقرر أن تقوم شركة Galyean’s Deli، وهي مؤسسة شهيرة في وادي ليهاي معروفة بشرائح اللحوم والأجبان الطازجة، بخطوة كبيرة. ويخطط مطعم الوجبات الجاهزة، الذي يقع حاليًا في 107 Lilac Court في نورثامبتون، للانتقال إلى مساحة أكبر بجوار الفندق في 109 Lilac Court خلال الأشهر المقبلة.

وفقًا للمالكة المشاركة جولين تيرلسكي، فقد شهد المطعم نجاحًا كبيرًا في موقعه الحالي ويحتاج إلى مساحة أكبر لاستيعاب أعماله المتنامية. ومن المتوقع أن تكتمل هذه الخطوة بحلول فبراير أو مارس.

تخطط عائلة Terleskis، التي كانت تدير مطعم المأكولات الجاهزة لسنوات عديدة، للاحتفاظ بالموقع الأصلي لأغراض الإنتاج، بما في ذلك أنشطة جمع التبرعات. شاركت شركة Galyean's Deli بنشاط في حملات جمع التبرعات مع جمعية نورثهامبتون الرياضية، وستسمح لهم المساحة الإضافية بمواصلة وتوسيع مشاركتهم المجتمعية.

في حين أن المساحة الجديدة ستكون في المقام الأول بمثابة منطقة البيع بالتجزئة، مما يوفر تجربة تسوق محسنة للعملاء، فإن الموقع الأصلي سيظل بمثابة قلب عمليات المأكولات الجاهزة. لا يزال بإمكان العملاء توقع نفس اللحوم والأجبان عالية الجودة، والحساء والسلطات اللذيذة محلية الصنع، وأطباق الحفلات المفضلة لديهم.

يعكس قرار التوسع التزام مطعم الوجبات الجاهزة بتلبية احتياجات قاعدة عملائه الأوفياء. ومع المساحة الأكبر، سيكون مطعم Galyean's Deli قادرًا على تقديم مجموعة واسعة من المنتجات وخدمة عملائه المتزايدين بشكل أفضل.

وبينما تمضي شركة Galyean’s Deli قدمًا في خططها التوسعية، يمكن للعملاء التطلع إلى تجربة أطعمة لذيذة أفضل في الموقع الجديد. تلتزم عائلة Terleskis بتقديم خدمة استثنائية والتأكد من بقاء Galyean’s Deli مؤسسة محلية محبوبة.