كشف منكب الجوزاء: منظر مذهل من هابل

تظهر صورة جديدة لنجم منكب الجوزاء، تم التقاطها بواسطة تلسكوب هابل، الجمال الرائع والتعقيد لهذا النجم الشهير. تم إصدار الصورة مؤخرًا من قبل فريق من العلماء من مركز هارفارد سميثسونيان للفيزياء الفلكية (CfA)، لتسليط الضوء على أبحاثهم المستمرة في حياة وسلوك النجوم الضخمة.

تكشف الصورة، المكونة من تعريضات متعددة، عن أنماط معقدة من الغاز والغبار المحيط بمنكب الجوزاء. توفر هذه الأنماط، المعروفة باسم السحب بين النجوم، للعلماء معلومات قيمة عن تطور النجم ومستقبله المحتمل.

على النقيض من مظهره البرتقالي الساطع المعتاد، تعرض صورة هابل ظلال منكب الجوزاء المتنوعة المذهلة من اللون الأحمر والعنبر، مما يشير إلى التفاعل المعقد للغازات داخل غلافه الجوي. تشير الطبقات والدوامات المميزة التي تمت ملاحظتها إلى وجود رياح نجمية قوية وعمليات حمل حراري ديناميكية تحدث على سطح النجم.

قام باحثون من CfA بدراسة منكب الجوزاء لفهم طبيعته بشكل أفضل كنجم أحمر عملاق، وهو في المراحل الأخيرة من حياته. ومن خلال مراقبة وتحليل سلوك النجم، يأملون في الحصول على نظرة ثاقبة للعمليات التي تنطوي عليها ولادة وموت النجوم الضخمة، وكذلك الآليات المسؤولة عن تشتت العناصر النجمية في جميع أنحاء الكون.

وبينما تلتقط الصورة الحالة الحالية لـ Betelgeuse، يواصل العلماء في CfA مراقبة سلوكه عن كثب. في السنوات الأخيرة، أظهر منكب الجوزاء علامات الخفوت، مما أدى إلى تكهنات حول احتمال انفجار سوبر نوفا وشيك. ومع ذلك، يظل الفريق حذرًا ويؤكد على الحاجة إلى مزيد من البيانات والتحليلات للوصول إلى أي استنتاجات نهائية.

تعد هذه الصورة المذهلة بمثابة شهادة على قوة تلسكوب هابل والجهود المستمرة التي يبذلها العلماء لكشف أسرار الكون. ومع توسع معرفتنا بالنجوم ودورات حياتها، فإننا نمنح لمحات عن الجمال المذهل والتعقيد الذي تتسم به العجائب السماوية مثل منكب الجوزاء.