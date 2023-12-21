وجدت الدراسة صلة بين استهلاك القهوة وعمر أطول

كشفت دراسة حديثة أجراها معهد الصحة والعافية عن وجود علاقة قوية بين استهلاك القهوة وزيادة طول العمر. وقام الباحثون بتحليل البيانات من أكثر من 500,000 مشارك، مما يجعلها واحدة من أكبر الدراسات وأكثرها شمولاً حول هذا الموضوع. وخلافا للاعتقاد الشائع، أظهرت النتائج أن شاربي القهوة المنتظمين لديهم خطر أقل بكثير للوفاة المبكرة.

ووجدت الدراسة أن الأفراد الذين تناولوا ما لا يقل عن ثلاثة فناجين من القهوة يوميا كانوا أقل عرضة للوفاة المبكرة بنسبة 25٪ مقارنة بمن لا يشربون القهوة. وتتحدى هذه النتيجة الدراسات السابقة التي أشارت إلى أن الإفراط في تناول القهوة قد يكون ضارًا بالصحة. كما يسلط الضوء على الفوائد الصحية المحتملة المرتبطة باستهلاك القهوة.

من المعروف أن القهوة تحتوي على مستويات عالية من مضادات الأكسدة والمركبات النشطة بيولوجيًا والتي تم ربطها بفوائد صحية مختلفة. ويعتقد أن هذه المركبات تلعب دورا حاسما في حماية الجسم من الأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والسكري وأنواع معينة من السرطان. ويعتقد الباحثون أن هذه الخصائص الوقائية قد تفسر العلاقة بين استهلاك القهوة وزيادة طول العمر.

في حين أن الدراسة توفر رؤى قيمة حول الفوائد الصحية المحتملة للقهوة، فمن المهم ملاحظة أن الاستهلاك المفرط يمكن أن يكون له آثار سلبية. يُنصح بالحد من تناول القهوة إلى مستويات معتدلة لتجنب الآثار الجانبية المحتملة مثل زيادة معدل ضربات القلب ومشاكل الجهاز الهضمي واضطرابات النوم.

بشكل عام، تشير هذه الدراسة إلى أن الاستهلاك المعتدل للقهوة يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على عمر الفرد. ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم الآليات الأساسية والآثار المحتملة على المدى الطويل بشكل كامل. وفي هذه الأثناء، يمكن لعشاق القهوة الاستمرار في الاستمتاع بفنجان القهوة اليومي مع العلم أنه قد يساهم في حياة أطول وأكثر صحة.