أفضل ألعاب PlayStation التي لا يمكنك تفويتها

في السنوات الأخيرة، أصبح PlayStation مرادفًا لتجارب الألعاب عالية الجودة. إذا كنت مالك PlayStation، فمن المرجح أنك على دراية باشتراك PlayStation Plus. ولكن هل تعلم أن هناك بعض الألعاب الرائعة المضمنة في هذا الاشتراك والتي قد تفوتك؟ لقد قمنا بتنظيم قائمة بالألعاب التي يجب أن تلعبها والتي يمكنك الاستمتاع بها الآن من خلال اشتراك PlayStation Plus.

1. God of War – لعبة مغامرات ملحمية تجمع بسلاسة بين الأساطير اليونانية والشمالية في عالم غامر. هذه اللعبة "التي يجب أن تلعبها" ستتركك في حالة من الرهبة من البداية إلى النهاية.

2. The Last of Us Remaster – اكتشف أصول السلسلة الشهيرة في مغامرة ما بعد نهاية العالم هذه. جرب رواية القصص العاطفية واللعب المكثف الذي جعل هذه اللعبة ناجحة.

3. تأثير تتريس – استعد لتفجير عقلك في هذه النسخة الفريدة من تتريس. انغمس في تجربة سمعية وبصرية مذهلة تحول اللعبة الكلاسيكية إلى عمل فني.

4. Bloodborne – أدخل عالمًا قوطيًا مليئًا بالأعداء الصعبة والتقاليد المعقدة. تعتبر لعبة تقمص الأدوار والحركة هذه التي نالت استحسان النقاد لعبة لا بد منها لمحبي سلسلة SoulsBorne.

5. Shadow of the Colossus – انطلق في رحلة مذهلة لهزيمة المخلوقات الضخمة في عالم خيالي غامض. انغمس في رواية القصص العاطفية واللعب الجوي.

6. في الداخل - قم بحل الألغاز والتنقل عبر عالم مؤرق في لعبة المنصات هذه ذات الغلاف الجوي. جرب السرد الدقيق والأجواء الجذابة التي ستبقيك مدمن مخدرات حتى النهاية.

7. Dragon Quest XI – اكتشف عالمًا غنيًا وحيويًا في مغامرة RPG الملحمية هذه. اكتشف قصة آسرة، وقتالًا استراتيجيًا، وصورًا مذهلة تضفي الحيوية على هذا الامتياز المحبوب.

8. Rayman Legends – إذا كنت تحب ألعاب المنصات، فلا يمكنك تفويت هذه الجوهرة. مع الضوابط الصارمة، والمستويات الخيالية، والشخصيات الساحرة، تعتبر Rayman Legends واحدة من أفضل ألعاب المنصات على الإطلاق.

9. Mortal Kombat 11 – ادخل إلى الساحة وشارك في معارك وحشية في لعبة القتال الشهيرة هذه. بفضل قصتها الجذابة ومجموعة متنوعة من الشخصيات والقتال العميق، تعد لعبة Mortal Kombat 11 لعبة لا بد منها لعشاق ألعاب القتال.

10. Horizon Zero Dawn – انغمس في مغامرة مذهلة في عالم مفتوح حيث تقاتل ضد مخلوقات آلية في بيئة ما بعد نهاية العالم. بفضل قصتها الجذابة وصورها المذهلة، تعد Horizon Zero Dawn لعبة حصرية متميزة على PlayStation.

هذه مجرد أمثلة قليلة من الألعاب الرائعة المتوفرة مع اشتراك PlayStation Plus. سواء كنت تستمتع بالحركة أو المغامرة أو المنصات أو ألعاب تقمص الأدوار، فهناك لعبة تناسب الجميع. لا تفوت هذه التجارب المذهلة - ابدأ اللعب اليوم!