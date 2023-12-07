دراسة جديدة وجدت صلة بين استهلاك القهوة وتحسين الوظيفة الإدراكية

ملخص: كشفت دراسة حديثة أن شرب القهوة يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الوظيفة الإدراكية. وجد الباحثون أن استهلاك القهوة بانتظام يرتبط بتحسين الذاكرة والانتباه ومهارات حل المشكلات.

لطالما كانت القهوة مشروبًا محبوبًا بين الناس في جميع أنحاء العالم، والآن هناك سبب آخر للاستمتاع بفنجان القهوة اليومي. وجدت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة XYZ وجود صلة قوية بين استهلاك القهوة وتحسين الوظيفة الإدراكية.

ودرست الدراسة، التي شملت أكثر من 1,000 مشارك، آثار القهوة على الذاكرة والانتباه ومهارات حل المشكلات. وأظهرت النتائج وجود علاقة واضحة بين تناول القهوة بانتظام وتحسين الأداء المعرفي.

وبدلاً من مجرد سؤال المشاركين عن عاداتهم في تناول القهوة، استخدم الباحثون أحدث تقنيات تصوير الدماغ لقياس النشاط العصبي في أدمغة المشاركين. ووجدوا أن أولئك الذين تناولوا القهوة بانتظام أظهروا نشاطا متزايدا في المناطق المرتبطة بالذاكرة والانتباه.

وقالت الدكتورة جين سميث، المؤلفة الرئيسية للدراسة: "تضيف هذه النتائج إلى مجموعة الأدلة المتزايدة التي تشير إلى أن القهوة يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على قدراتنا المعرفية". "يبدو أن الكافيين الموجود في القهوة يحفز الدماغ ويعزز الوظيفة الإدراكية."

واستكشف الباحثون أيضًا الآليات المحتملة وراء هذا التعزيز المعرفي. وهم يعتقدون أن الكافيين يمنع مستقبلات الأدينوزين في الدماغ، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى زيادة في إطلاق الدوبامين والناقلات العصبية الأخرى. وهذا بدوره يعزز وظائف المخ ويحسن الأداء المعرفي.

وفي حين لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لفهم العلاقة بين القهوة والوظيفة الإدراكية بشكل كامل، فإن هذه النتائج توفر رؤى مثيرة حول الفوائد المحتملة لاستهلاك القهوة. لذا، في المرة القادمة التي تتناول فيها فنجان القهوة الصباحي، تذكر أنه قد لا يمنحك دفعة من الطاقة التي تحتاجها بشدة فحسب، بل يمكن أيضًا أن يشحذ عقلك ويعزز قدراتك المعرفية.