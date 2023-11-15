العثور على أفضل العروض على منتجات Google في الجمعة السوداء

مع اقترابنا من الجمعة السوداء 2023، يتزايد الترقب للحصول على أفضل العروض على منتجات Google. مع اقتراب موسم العطلات على قدم وساق، ينتظر عشاق التكنولوجيا بفارغ الصبر الحصول على خصومات على أحدث هواتف Google الذكية والأجهزة المنزلية الذكية والمزيد. ولمساعدتك على التنقل عبر بحر الصفقات، قمنا بتجميع قائمة بأفضل عروض Google التي يمكنك توقعها في يوم الجمعة الأسود.

يشهد Pixel 8 و8 Pro تخفيضات كبيرة في الأسعار

من المقرر أن يحصل هاتفا Google Pixel 8 و8 Pro المرتقبان على أول خصومات على الإطلاق في يوم الجمعة الأسود. وستكون هذه الهواتف الذكية الرائدة، التي تم إطلاقها الشهر الماضي، متاحة بأسعار مغرية. سيشهد هاتف Pixel 8 Pro خصمًا بقيمة 200 دولار، مما يخفض السعر إلى 799 دولارًا. سيحصل هاتف Pixel 8 الأصغر أيضًا على تخفيض في السعر قدره 150 دولارًا، مما يجعله متاحًا مقابل 549 دولارًا. تزيد هذه الخصومات بمقدار 50 دولارًا عن تخفيضات الأسعار في العام الماضي على طرازات Pixel 7/Pro، مما يجعلها صفقة أفضل للمستهلكين.

أفضل صفقة حتى الآن على Pixel Fold

إذا كنت قد وضعت عينك على Google Pixel Fold، فستكون الجمعة السوداء هذه هي الوقت المثالي لاقتناء واحد. ومع خصم قدره 400 دولار، سيكون هذا الجهاز القابل للطي متاحًا بأقل سعر على الإطلاق. ويمثل هذا ثاني تخفيض ملحوظ في الأسعار منذ إطلاقه في وقت سابق من هذا العام، مما يوفر فرصة ممتازة لامتلاك أحد أكثر الهواتف الذكية ابتكارًا في السوق.

القيمة مقابل المال مع هاتف Pixel 7a

بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن خيار ميسور التكلفة، سيكون Google Pixel 7a خيارًا جذابًا. مع العودة إلى أدنى سعر له على الإطلاق وهو 374 دولارًا (499 دولارًا في الأصل)، فإن هذا الهاتف الصديق للميزانية يقدم قيمة كبيرة مقابل المال. إذا لم تكن بحاجة إلى الميزات المتطورة للأجهزة الرئيسية، فإن هاتف Pixel 7a يعد خيارًا قويًا.

خصومات على جهاز Pixel Tablet

سيجد عشاق الشاشات الكبيرة جهاز Google Pixel Tablet بأقل سعر على الإطلاق في يوم الجمعة الأسود. بسعر 399 دولارًا (499 دولارًا في الأصل)، يقدم هذا الجهاز اللوحي الذي يعمل بنظام Android خصمًا بقيمة 100 دولار، وهو مثالي للإنتاجية والترفيه أثناء التنقل. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يتم طرح قاعدة الشحن المغناطيسية المصاحبة للبيع، مما يعزز سهولة استخدام الجهاز اللوحي.

صفقات على Pixel Watch

ستشهد ساعة Pixel Watch 2 المرتقبة أخيرًا أول تخفيضاتها في يوم الجمعة الأسود. مع انخفاض محتمل في السعر من 349 دولارًا إلى 299 دولارًا (أو ربما أقل)، فمن المقرر أن تكون هذه الساعة الذكية استثمارًا رائعًا. بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن خيار أكثر بأسعار معقولة، ستكون ساعة Pixel Watch الأصلية متاحة بسعر 200 دولار فقط، وهو ما يتوافق مع أدنى سعر لها على الإطلاق.

اكسسوارات بأسعار مخفضة

بالإضافة إلى الأجهزة الأساسية، ستقدم جوجل أيضًا خصومات على الملحقات مثل Pixel Buds Pro وPixel Buds A-Series. سيكون Pixel Buds Pro، بسعر التجزئة 200 دولار، متاحًا مقابل 119 دولارًا، في حين ستصل سلسلة Pixel Buds A إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 64 دولارًا. سيكون الجيل الثاني من Pixel Stand، وهو حامل شحن لأجهزة Pixel، متاحًا بأفضل سعر على الإطلاق وهو 59 دولارًا، مع خصم 25٪.

أسئلة وأجوبة

Q: أين يمكنني العثور على هذه الصفقات؟

A: ستكون هذه الصفقات متاحة لدى بائعي التجزئة المشهورين مثل Amazon وBest Buy ومباشرة من Google.

Q: هل هذه التخفيضات متاحة فقط في يوم الجمعة الأسود؟

A: في حين أن الجمعة السوداء هي الحدث الرئيسي، فمن المرجح أن تمتد هذه الخصومات طوال موسم التسوق في العطلات، بما في ذلك Cyber ​​Monday.

Q: هل يمكنني شراء هذه المنتجات عبر الإنترنت؟

A: نعم، ستكون هذه العروض متاحة للشراء عبر الإنترنت، مما يضمن أنه يمكنك الاستفادة من الخصومات وأنت مرتاح في منزلك.

Q: هل هناك أي قيود على هذه الصفقات؟

A: من الأفضل التحقق من الشروط والأحكام المحددة لكل صفقة، حيث قد تكون لبعض العروض كميات أو أطر زمنية محدودة.

بفضل هذه الخصومات المثيرة على منتجات Google، تتشكل الجمعة السوداء 2023 لتكون فرصة رائعة للحصول على أحدث التقنيات بأسعار لا تقبل المنافسة. سواء كنت في السوق لشراء هاتف ذكي أو جهاز لوحي أو ساعة ذكية أو ملحقات جديدة، ترقب هذه الصفقات الرائعة. تسوق سعيد!