سيطر على ساحة المعركة باستخدام عتاد Longbow المطلق في Call of Duty Warzone

هل أنت مستعد لإطلاق العنان للدمار على أعدائك في Call of Duty Warzone؟ لا تنظر إلى أبعد من بندقية القنص Longbow الفتاكة، ومع العتاد المناسب، يمكنك أن تصبح قوة لا يمكن إيقافها في ساحة المعركة.

تخصيص لأقصى قدر من الفتك

عندما يتعلق الأمر بعتاد Longbow، فإن المرفقات التي تختارها تعتبر بالغة الأهمية. عزز نطاقك وسرعة الرصاص باستخدام البرميل الطويل Pro-99، بينما يمنحك المقبض المائل FTAC SP-10 تحكمًا أفضل في الارتداد واستقرار التصويب. سيعمل ليزر FSS OLE-V على تحسين سرعة التصويب واستقرارك، كما ستزيد ملحقات Nought-Z3 Grip وNo Stock من قدرتك على الحركة بشكل عام.

أتقن إعداد صفك والامتيازات الخاصة بك

لكي تهيمن على القوس الطويل حقًا، تحتاج إلى إقرانه بالامتيازات المناسبة. قم بتجهيز التخلص من الذخائر المتفجرة لتقليل الأضرار المتفجرة الواردة، ومضاعفة الوقت لزيادة سرعة الحركة. ستسمح لك ميزة Tempered بتجديد الدروع بسرعة باستخدام لوحتين فقط، مما يمنحك ميزة في المعارك المكثفة. وأخيرًا، ستزودك Resolute بالسرعة الإضافية التي تحتاجها للهروب من المواقف الخطيرة.

سلح نفسك بالمعدات المناسبة

إن امتلاك المعدات المناسبة يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في خضم المعركة. استخدم صندوق الذخيرة لإعادة تخزين الذخيرة، والتحفيز التكتيكي لشفاء نفسك سريعًا، والقنبلة اليدوية للحصول على قوة نارية متفجرة.

فتح القوس الطويل

للحصول على بندقية القنص Longbow، ستحتاج إلى الوصول إلى المستوى 25 في حسابك وإكمال تحديات مخزن الأسلحة المطلوبة. بمجرد فتحه، يمكنك إضافة القوس الطويل إلى أي عتاد والبدء في السيطرة على ساحة المعركة.

الاقتران مع الثانوية المثالية

بينما يتفوق القوس الطويل في القتال بعيد المدى، فمن المهم أن يكون لديك سلاح ثانوي يمكن الاعتماد عليه في المواجهات القريبة. فكر في إقرانه مع WSP Swarm Sub Machine Gun للحصول على مزيج مميت من الدقة بعيدة المدى وقوة النيران من مسافة قريبة.

مع عتاد Longbow النهائي تحت تصرفك، ستصبح قوة لا يستهان بها في Call of Duty Warzone. لذا استعد، وقم بالقفل والتحميل، واستعد لترك أعدائك في حالة من الرهبة من مهارات القناصة لديك. حظا سعيدا أيها الجندي!

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