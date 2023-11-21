اكتشف أفضل أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي يقل سعرها عن 80000 في الهند مع معالجات AMD Ryzen

هل أنت في السوق لشراء كمبيوتر محمول جديد يقدم أداءً عاليًا دون إنفاق الكثير من المال؟ لا تنظر إلى أبعد من أفضل أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي يقل سعرها عن 80000 في الهند مع معالجات AMD Ryzen. سواء كنت لاعبًا متخصصًا، أو محترفًا في مجال الأعمال، أو تبحث ببساطة عن كمبيوتر محمول شخصي، فإن هذه الطرازات ستوفر لك كل ما تحتاجه.

لقد ولت الأيام التي كان عليك فيها التنازل عن الجودة بسبب قيود الميزانية. مع التقدم التكنولوجي، أصبحت أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تعمل بمعالجات AMD Ryzen أقل تكلفة مع الاستمرار في تقديم أداء لا مثيل له. تقدم العلامات التجارية مثل ASUS وHP وLenovo وDell مجموعة واسعة من الخيارات المعروفة بميزاتها الاستثنائية مثل ذاكرة الوصول العشوائي والتخزين والمعالجات والمزيد.

دعونا نلقي نظرة فاحصة على بعض من أفضل المتنافسين في هذا النطاق السعري:

1. ASUS Vivobook Pro 15 OLED، وAMD Ryzen 7:

يتميز هذا الكمبيوتر المحمول ASUS بمعالج AMD Ryzen 7 القوي، ويوفر سرعة فائقة ومجهز بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 16 جيجابايت ومساحة تخزين تبلغ 1 تيرابايت. مع شاشة OLED مقاس 15.6 بوصة، يمكنك الاستمتاع بصور واقعية وألوان نابضة بالحياة. يضمن نظام التبريد المزدوج الأداء الأمثل، ويأتي مع نظام التشغيل Windows 11 المثبت مسبقًا واشتراك McAfee Antivirus لمدة عام واحد. السعر: روبية. 1.

2. الكمبيوتر المحمول HP Victus للألعاب، AMD Ryzen 5 5600H:

تم تصميم هذا الكمبيوتر المحمول من HP للاعبين المحترفين، ويوفر أداءً استثنائيًا بفضل معالج AMD Ryzen وذاكرة الوصول العشوائي (RAM) التي تبلغ سعتها 16 جيجابايت. كما يتميز بشاشة ذات حافة دقيقة مع وقت استجابة سريع لتجربة ألعاب غامرة. بفضل وجود مراوح مزدوجة لمكافحة ارتفاع درجة الحرارة، يعد هذا الكمبيوتر المحمول مثاليًا لسير العمل الثقيل والمهام الصعبة. السعر: روبية. 52,990.

3. لاب توب لينوفو IdeaPad Flex 5 Ryzen 7 5700U 14 بوصة IPS 2 في 1:

يوفر لاب توب لينوفو تعدد الاستخدامات بفضل تصميمه 2 في 1، مما يسمح لك بالعمل في أوضاع مختلفة. يتميز بشاشة IPS مقاس 14 بوصة مع طلاء مضاد للتوهج لحماية العين. مع ذاكرة وصول عشوائي سعتها 16 جيجابايت ومساحة تخزين تبلغ 512 جيجابايت، فإنه يوفر مساحة واسعة لملفاتك وبرامجك. يضمن تكوين OLED صورًا مذهلة، كما أن الكمبيوتر المحمول خفيف الوزن ومتين. السعر: روبية. 62,889.

توفر أجهزة الكمبيوتر المحمولة هذه مجموعة من الميزات المصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك الخاصة، سواء كان ذلك يتعلق بالألعاب أو العمل أو الاستخدام الشخصي. بفضل معالجات AMD Ryzen القوية وذاكرة الوصول العشوائي الكبيرة وقدرات التخزين، يمكنك توقع أداء سلس وتعدد المهام بسلاسة.

لذا، لا تدع قيود الميزانية تمنعك من الحصول على كمبيوتر محمول عالي الأداء. استكشف أفضل أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي يقل سعرها عن 80000 في الهند مع معالجات AMD Ryzen وقم بإجراء عملية شراء ذكية تناسب متطلباتك.

الأسئلة المتكررة

س: هل هذه الحواسيب المحمولة مناسبة للألعاب؟

ج: نعم، تم تصميم هذه الحواسيب المحمولة للتعامل مع الألعاب بفضل معالجاتها القوية وذاكرة الوصول العشوائي الكافية وبطاقات الرسومات المخصصة.

س: هل تستطيع أجهزة الكمبيوتر المحمولة هذه التعامل مع أعباء العمل الثقيلة والمهام المتعددة؟

ج: بالتأكيد. بفضل معالجاتها المتقدمة وذاكرة الوصول العشوائي الكبيرة، تستطيع أجهزة الكمبيوتر المحمولة هذه التعامل مع المهام الصعبة وتعدد المهام بسلاسة.

س: هل تأتي أجهزة الكمبيوتر المحمولة هذه مزودة بنظام التشغيل Windows 11 المثبت مسبقًا؟

ج: نعم، تأتي بعض أجهزة الكمبيوتر المحمولة هذه مزودة بنظام التشغيل Windows 11 المثبت مسبقًا. ويوصى دائمًا بالتحقق من المواصفات قبل إجراء عملية الشراء.

س: ما هو عمر البطارية في أجهزة الكمبيوتر المحمولة هذه؟

ج: قد يختلف عمر البطارية حسب الاستخدام والطرز المحددة. ومع ذلك، فإن معظم أجهزة الكمبيوتر المحمولة في هذا النطاق السعري توفر بطارية احتياطية مناسبة للاستخدام اليومي.