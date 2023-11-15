دليل شراء بطاقة الرسومات: كيفية اختيار البطاقة المناسبة لجهاز الكمبيوتر الخاص بك

إذا كنت تخطط لبناء جهاز كمبيوتر للألعاب من الصفر، فإن أحد المكونات التي تحتاج إلى الاهتمام بها هو بطاقة الرسومات. ارتفعت أسعار وحدات معالجة الرسومات بشكل كبير في السنوات الأخيرة، مما يجعل العثور على خيار ميسور التكلفة مهمة صعبة. ومع ذلك، مع عروض الجمعة السوداء القادمة، لديك فرصة لتوفير بعض النقود عند شراء بطاقة الرسومات الخاصة بك. على الرغم من أن صفقات GPU خلال هذا الوقت لم تكن كبيرة تاريخيًا، إلا أنه يمكن استخدام أي مبلغ تم توفيره للحصول على مكون أفضل لجهاز الكمبيوتر الخاص بك.

عندما يتعلق الأمر ببطاقات الرسومات، هناك لاعبان رئيسيان في السوق: AMD وNvidia. تقدم وحدات معالجة الرسوميات AMD عمومًا أداءً أوليًا أفضل بسعر معقول مقارنةً بـ Nvidia. ومع ذلك، تتفوق بطاقات Nvidia في ميزات مثل DLSS (Deep Learning Super Sampling) وتقنية تتبع الأشعة، التي توفر صورًا محسنة. من الضروري مراعاة متطلباتك وتفضيلاتك المحددة قبل تحديد العلامة التجارية التي تختارها.

قبل إجراء عملية شراء، من الضروري تحديد الدقة ومعدل التحديث الذي تريده لجهاز الكمبيوتر الخاص بك. يمكن لبطاقات الرسومات ذات النطاق المنخفض إلى المتوسط ​​التعامل مع دقة 1080 بكسل عند 144 هرتز مع إعدادات رسومية عالية. للحصول على دقة 2K وسرعة تصل إلى 144 هرتز مع إعدادات عالية، ستحتاج إلى بطاقة متوسطة إلى عالية الجودة. ومع ذلك، إذا كنت تهدف إلى الحصول على دقة 4K ومعدلات تحديث عالية، فحتى بطاقات الرسومات المتطورة ستواجه صعوبة في الحفاظ على معدل تحديث يبلغ 144 هرتز. في مثل هذه الحالات، قد يكون من الضروري التنازل عن جودة الرسومات.

إذا كنت لاعبًا تنافسيًا يهدف إلى الحصول على دقة منخفضة مثل 1080 بكسل ومعدلات إطارات عالية، فيجب أن تكون وحدات معالجة الرسومات متوسطة المستوى كافية. ومع ذلك، قد يختلف الأداء وفقًا للإعدادات الرسومية المختارة. لاتخاذ قرار مستنير، من الأفضل البحث عن نماذج بطاقات الرسومات المحددة التي تهتم بها والتحقق من أدائها في الألعاب التي تخطط للعبها.

ضع في اعتبارك أن الشاشات ذات الدقة العالية ومعدل التحديث العالي يمكن أن تزيد بشكل كبير من التكلفة الإجمالية لجهاز الكمبيوتر لديك، خاصة عند إقرانها ببطاقات الرسومات المتطورة. لذلك، إذا كنت تهدف إلى الحصول على أفضل تجربة لعب ممكنة، فكن مستعدًا لاستثمار مبلغ كبير من المال.

بشكل عام، يتطلب اختيار بطاقة الرسومات المناسبة دراسة متأنية للدقة المطلوبة ومعدل التحديث والميزانية وتفضيلات العلامة التجارية. من خلال إجراء بحث شامل وتحليل معايير الأداء، يمكنك اتخاذ قرار مستنير وبناء جهاز كمبيوتر مخصص للألعاب يلبي متطلباتك المحددة.

الأسئلة المتكررة

1. هل يجب أن أختار بطاقة رسومات AMD أو Nvidia؟

الجواب يعتمد على احتياجاتك وميزانيتك. تقدم وحدات معالجة الرسوميات AMD عمومًا أداء أوليًا أفضل بسعر أقل، بينما تتفوق بطاقات Nvidia في ميزات مثل DLSS وتتبع الأشعة. فكر في متطلباتك المحددة قبل اتخاذ القرار.

2. ما هي الدقة ومعدل التحديث الذي يجب أن أهدف إليه؟

تعتمد الدقة ومعدل التحديث الذي تحتاجه على تفضيلات الألعاب الخاصة بك. يمكن للبطاقات ذات النطاق المنخفض إلى المتوسط ​​التعامل مع دقة 1080 بكسل عند 144 هرتز، بينما قد تتطلب دقة 2 كيلو بطاقة متوسطة إلى عالية الجودة. قد يكون من الصعب تحقيق دقة 4K مع معدلات تحديث عالية حتى مع بطاقات الرسومات المتطورة.

3. هل تستطيع وحدات معالجة الرسومات متوسطة المستوى التعامل مع معدلات الإطارات العالية للألعاب التنافسية؟

نعم، يمكن لوحدات معالجة الرسومات متوسطة المستوى التعامل مع معدلات إطارات عالية للألعاب التنافسية، خاصة عند الدقة المنخفضة مثل 1080 بكسل. ومع ذلك، قد تؤثر الإعدادات الرسومية التي تختارها على الأداء.

4. كيف يمكنني تحديد أداء البطاقة الرسومية في ألعاب معينة؟

ابحث عن نماذج بطاقات الرسومات التي تهمك وتحقق من معايير الأداء للألعاب التي تخطط للعبها. سيعطيك هذا فكرة عن مدى جودة أداء بطاقة معينة في الألعاب التي تريدها.

5. هل تزيد الشاشات ذات الدقة العالية ومعدل التحديث العالي من التكلفة الإجمالية لجهاز الكمبيوتر؟

نعم، تميل الشاشات ذات الدقة العالية ومعدل التحديث العالي إلى أن تكون أكثر تكلفة. عند إقرانه ببطاقات الرسومات المتطورة، يمكن أن تزيد التكلفة الإجمالية لجهاز الكمبيوتر الخاص بك بشكل كبير.