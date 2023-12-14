أفضل الألعاب المشابهة لـ GTA 5: استكشف تجربة ألعاب متنوعة

ملخص: إذا كنت من محبي سلسلة Grand Theft Auto ولا تستطيع الانتظار حتى إصدار GTA 6، فلدينا بعض التوصيات الرائعة للألعاب التي تقدم تجربة مماثلة. من اللعب في العالم المفتوح إلى القصص الجذابة وآليات القتال المثيرة، ستبقيك هذه الألعاب مستمتعًا حتى تصل GTA VI إلى السوق.

1. السايبربانك 2077

انغمس في عالم Night City المذهل بينما تتنقل في مجتمع بائس حيث تتشابك الإنسانية والتكنولوجيا. تقدم هذه اللعبة تجربة فريدة وغامرة، تكتمل بقصة آسرة وحضور كيانو ريفز كشخصية في لعبة الفيديو. استعد للانطلاق في مغامرة مثيرة للحصول على النموذج الأولي للخلود.

2. الكلاب النوم

تقع لعبة Sleeping Dogs في مدينة هونغ كونغ النابضة بالحياة، وتجمع بين آليات القتال اليدوية المتطورة وعناصر إطلاق النار المشابهة لـ GTA. استكشف عالمًا تلتقي فيه الرأسمالية بالاستشراق التقليدي، وشاهد الإضاءة المذهلة في جميع أنحاء المدينة. هذه اللعبة ضرورية لأي مجموعة ألعاب.

3. الأحمر الميت الخلاص 2

تعيدك لعبة Red Dead Redemption 2، التي طورتها شركة Rockstar Games، إلى الغرب المتوحش، حيث تقدم تجربة سينمائية مليئة بالحركة المكثفة والقصص المؤلمة. قم بدور حامل السلاح الذي يبحر في تمثيل خيالي للولايات المتحدة في عام 1899. انخرط في مهام مثيرة وواجه الخارجين عن القانون سيئي السمعة في هذه المغامرة التي لا تُنسى.

4. لعبة Far Cry 6

على الرغم من أن لعبة Far Cry 6 تشترك في بعض أوجه التشابه مع ألعاب Grand Theft Auto، إلا أنها تقدم تطورًا فريدًا خاصًا بها مع قصة سياسية وإحساس بالخطر يتشابك مع السخرية والتعليقات الاجتماعية. استكشف عالمًا مفتوحًا واسعًا، مستخدمًا الأسلحة وقيادة المركبات، بينما تصبح مقاتلًا في حرب العصابات في المعركة لتحرير أمتك. استعد للقتال العنيف والتقلبات غير المتوقعة في تجربة الألعاب الجذابة هذه.

توفر هذه الألعاب مجموعة متنوعة من التجارب التي ترضي رغبتك في استكشاف العالم المفتوح والمهام المثيرة وسرد القصص الممتع. سواء كنت من محبي جماليات السايبربانك، أو الغرب المتوحش، أو الروايات السياسية، فإن هذه الألعاب تقدم خدماتها على جميع الجبهات. لذا استعد وانغمس في هذه العوالم المذهلة واستمتع باللعب المثير الذي تقدمه أثناء انتظار وصول GTA 6 المرتقب.