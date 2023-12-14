العنوان: أفضل الألعاب لملء الفراغ حتى إصدار GTA 6

ملخص: بينما ينتظر المعجبون بفارغ الصبر إصدار GTA 6، هناك العديد من الألعاب الأخرى التي يمكن أن تقدم تجربة لعب مماثلة. من عالم السايبربانك في Cyberpunk 2077 إلى إعداد Wild West في Red Dead Redemption 2، إليك بعض أهم توصيات اللعبة لإبقائك مستمتعًا حتى يتم طرح GTA 6 على الرفوف.

العنوان: Cyberpunk 2077: مغامرة بائسة

ادخل إلى عالم Night City المستقبلي في Cyberpunk 2077، حيث تطمس الإنسانية والتكنولوجيا الحدود. تقدم اللعبة صورًا مذهلة ومفهومًا بائسًا فريدًا من شأنه أن يبقيك مدمن مخدرات من البداية إلى النهاية. مع خيار اللعب كمرتزق، أو خارج عن القانون، أو وكيل شركة، فإن هدفك هو الحصول على نموذج أولي يمنح الخلود. بالإضافة إلى ذلك، سيكون لديك أيضًا فرصة لمواجهة Keanu Reeves في إحدى ألعاب الفيديو. انغمس في لعبة CD Projekt Red هذه للحصول على تجربة لعب لا تُنسى.

العنوان: الكلاب النائمة: مزيج من العمل والانغماس الثقافي

انقل نفسك إلى مدينة هونغ كونغ النابضة بالحياة في لعبة Sleeping Dogs، وهي لعبة تجمع بين آليات القتال المتطورة وقصة مقنعة. على غرار GTA، ستشارك في قتال مثير بالأيدي وتجرب إطلاق نار كثيف. الإضاءة الجميلة للعبة والمزيج الثقافي بين الرأسمالية والاستشراق التقليدي يجعلها تجربة مذهلة بصريًا. للحصول على إضافة فريدة لمجموعة الألعاب الخاصة بك، لا تفوت لعبة Sleeping Dogs.

العنوان: Red Dead Redemption 2: مغامرة الغرب المتوحش

بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن تجربة ذات طابع غربي، فإن Red Dead Redemption 2 هي الخيار الأمثل. تم تطوير هذه اللعبة بواسطة Rockstar Games، مبتكري GTA، وتقدم طريقة لعب مشابهة لاستكشاف العالم المفتوح وأسلوب لعب قائم على المهام. تدور أحداث الفيلم في تمثيل خيالي للولايات المتحدة في عام 1899، وستبدأ في رحلة مثيرة عبر الغرب المتوحش. انخرط في معارك ملحمية بالأسلحة النارية، واقضِ على الخارجين عن القانون، وانغمس في قصة آسرة. استعد لمغامرة جوية تنافس أفضل ما في السينما.

العنوان: لعبة Far Cry 6: المكائد السياسية في عالم مفتوح

تجمع لعبة Far Cry 6 بين استكشاف العالم المفتوح والعناصر القتالية في GTA مع قصة مشحونة سياسيًا. بصفتك Dani Rojas، وهو مواطن محلي، ستصبح مقاتلًا في حرب العصابات يسعى لتحرير أمتك من نظام Anton القمعي. اجتاز الغابات والشواطئ والعاصمة يارا، باستخدام أسلحة ومركبات مؤقتة على طول الطريق. استمتع بتجربة نظام قتالي مفصل وانخرط في قصة مؤثرة ستبقيك على حافة مقعدك. إذا كنت تبحث عن مغامرة مليئة بالإثارة والمشحونة سياسيًا، فلا تبحث سوى عن لعبة Far Cry 6.

بينما ينتظر المعجبون بفارغ الصبر وصول GTA 6، تقدم هذه الألعاب مجموعة متنوعة من تجارب اللعب لإبقائك مستمتعًا. سواء كنت تستكشف مدينة سايبربانك، أو تنغمس في مزيج ثقافي، أو تعيد تصور الغرب المتوحش، أو تنخرط في مكائد سياسية، فإن هذه الألعاب توفر تجربة لعب بديلة حتى وصول GTA 6 أخيرًا.