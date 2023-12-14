إمكانيات جديدة في انتظارك: ألعاب مشابهة لـ GTA 5

عندما يتعلق الأمر بتحديد تجربة ألعاب العالم المفتوح، كانت Grand Theft Auto دائمًا في المقدمة. يمنحنا المقطع الدعائي المنتظر بفارغ الصبر لـ GTA 6 لمحة عن التطور الذي من المقرر أن يمر به هذا الامتياز الطويل الأمد. ومع ذلك، مع بقاء إصدار اللعبة الجديدة على بعد بضع سنوات، قد يتوق المشجعون إلى شيء مماثل لملء الفراغ. في هذه المقالة، نقدم لك مجموعة مختارة من أفضل الألعاب مثل GTA 5 التي ستوفر لك تجربة ألعاب متنوعة ومثيرة.

أول لعبة على قائمتنا هي "Cyberpunk 2077"، وهي لعبة مذهلة بصريًا تجري أحداثها في Night City، وهو مجتمع بائس حيث ينطمس الخط الفاصل بين الإنسانية والتكنولوجيا. انغمس في لعبة CD Projekt Red هذه بينما تتنقل في المدينة كمرتزق يهدف إلى الحصول على نموذج أولي يغير حياتك. بفضل تصميمها العالمي الفريد وإدراج كيانو ريفز، فإن هذه اللعبة يجب أن تلعبها.

إذا كنت تبحث عن لعبة ذات آليات قتال متطورة، فإن لعبة "Sleeping Dogs" هي الخيار الأمثل. تقع هذه اللعبة في هونغ كونغ، وتقدم مزيجًا من الاستشراق التقليدي والرأسمالية، مما يجعلها تجربة مذهلة بصريًا. مع قتال بالأيدي يشبه امتياز Yakuza وآليات إطلاق النار مثل GTA، إنها اللعبة المثالية لأولئك الذين يبحثون عن قصة مثيرة.

لمحبي ألعاب Rockstar، تقدم لعبة "Red Dead Redemption 2" أجواء الغرب المتوحش المليئة بالأحداث والقصص المؤلمة. قم بالقضاء على الأشرار وأكمل المهام للبقاء على قيد الحياة في عالم تدور أحداثه في عام 1899. تجعل المشاهد الجوية واللعب الغامر من هذه اللعبة بديلاً مناسبًا لسلسلة GTA.

وأخيرًا، توفر لعبة Far Cry 6 تجربة فريدة تجمع بين استكشاف العالم المفتوح وقصة سياسية آسرة. تدور أحداث اللعبة في دولة يارا الخيالية، حيث يلعب اللاعبون دور مقاتل حرب العصابات الذي يهدف إلى تحرير البلاد. استمتع بتجربة قتالية مفصلة وتنقل عبر الأدغال والشواطئ في هذه اللعبة المرتقبة.

على الرغم من أن انتظار GTA 6 قد يكون طويلًا، إلا أن هذه الألعاب تقدم مجموعة متنوعة من التجارب التي ستبقيك مستمتعًا ومنغمسًا في عوالمها الخاصة. لذلك، أمسك بوحدة التحكم الخاصة بك وابدأ في مغامرات مثيرة تنافس إثارة Grand Theft Auto.