تعلن شركة Best Buy عن تخفيضات مثيرة في عروض يوم الملاكمة

كشفت Best Buy مؤخرًا عن مجموعة رائعة من الخصومات لبيعها المرتقب في Boxing Day. ومن المقرر أن يبدأ البيع في 24 ديسمبر، مما يوفر للعملاء توفيرًا كبيرًا على مجموعة واسعة من المنتجات. فيما يلي بعض الصفقات الرائعة التي لا تريد تفويتها:

- تلفزيون LG الذكي مقاس 86 بوصة بدقة 4K UHD HDR LED webOS (86UR7800PUA) - انغمس في تجربة مشاهدة مذهلة مقابل 1,199.99 دولارًا فقط، مما يوفر لك 500 دولار.

- تلفزيون Samsung الذكي مقاس 75 بوصة بدقة 4K UHD HDR LED Tizen (UN75CU7000FXZC) - قم بترقية نظام الترفيه المنزلي الخاص بك باستخدام تلفزيون Titan Gray هذا مقابل 899.99 دولارًا فقط، مما يوفر مبلغًا ضخمًا قدره 600 دولار.

- تلفزيون Google الذكي TCL مقاس 50 بوصة فئة S 4K UHD HDR LED (50S450G-CA) - استمتع بجودة صورة مذهلة واتصال سلس بسعر مخفض قدره 299.99 دولارًا، مما يوفر 100 دولار.

- Kalorik Pro XL Air Fryer - انغمس في وجبات لذيذة خالية من الذنب مع مقلاة الهواء المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ والمتوفرة مقابل 84.99 دولارًا فقط، مما يوفر 115 دولارًا.

هذه مجرد أمثلة قليلة على الصفقات المذهلة التي ستكون متاحة خلال تخفيضات يوم الملاكمة من Best Buy. من أجهزة الكمبيوتر المحمولة وملحقات الألعاب إلى أدوات المطبخ والهواتف الذكية، يمكن للعملاء توقع توفير كبير عبر مجموعة واسعة من المنتجات.

من المهم الإشارة إلى أن MobileSyrup قد تحصل على عمولة على المشتريات التي تتم من خلال الروابط المتوفرة. ومع ذلك، فإن هذا لا يؤثر على المحتوى التحريري الذي يقدمه الموقع، والذي يظل مجانيًا للقراء.

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