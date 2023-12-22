أفضل شراء يبدأ التخفيضات الضخمة بعد عيد الميلاد

تستعد شركة Best Buy لعرضها السنوي الضخم بعد عيد الميلاد، والذي يُعرف بأنه أكبر يوم تسوق في العام. يمكن للعملاء في جميع أنحاء كندا، بما في ذلك كيبيك، توقع خصومات استثنائية على أحدث المنتجات التقنية مثل أجهزة التلفاز وآلات القهوة ومنتجات العناية بالشعر من دايسون. سيبدأ البيع عبر الإنترنت في 24 ديسمبر الساعة 6:00 مساءً بالتوقيت الشرقي وهو متاح في المتجر وعبر الإنترنت.

هذا العام، تشجع Best Buy العملاء على بدء التسوق مبكرًا للاستفادة من أفضل العروض. سواء كنت تفضل التسوق عبر الإنترنت أو تجربة زيارة متجر فعلي، فإن التخفيضات الضخمة بعد عيد الميلاد تقدم شيئًا للجميع.

قد تختلف ساعات عمل المتجر، ولكن معظم المتاجر تفتح في الساعة 8:00 صباحًا وتغلق في الساعة 9:00 مساءً. ومع ذلك، سيتم فتح متجر Sainte-Catherine في مونتريال ومتجر Gatineau في الساعة 10:00 صباحًا. يرجى التحقق من ساعات عمل المتجر على BestBuy.ca للحصول على المعلومات الأكثر دقة.

تقدم Best Buy أيضًا لممثلي وسائل الإعلام فرصة تصوير لقطات للعملاء وهم يستمتعون بصفقات مذهلة خلال التخفيضات الضخمة. إذا كنت ترغب في زيارة أحد المتاجر وتصوير هذه اللحظات المثيرة، فيرجى الاتصال بتيري لوبيز على [email protected] لاتخاذ الترتيبات اللازمة.

استفد من التخفيضات الضخمة بعد عيد الميلاد واحصل على عروض رائعة على مجموعة واسعة من المنتجات. تفضل بزيارة BestBuy.ca للحصول على نظرة خاطفة على الخصومات المتاحة وابدأ في التخطيط لفترة التسوق الخاصة بك!

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تييري لوبيز

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