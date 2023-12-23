احصل على أفضل العروض على أجهزة Apple iPad: دليل لاختيار الطراز المناسب لك

إذا كنت تتطلع إلى شراء جهاز Apple iPad جديد، فأنت محظوظ. هناك الكثير من الصفقات التي يمكنك العثور عليها، ولا يزال بإمكانك استلام مشترياتك قبل عيد الميلاد. تقدم Best Buy أفضل الأسعار على مجموعة واسعة من موديلات iPad، ولديها خيارات للتسليم أو الاستلام من المتجر. بالإضافة إلى ذلك، تأتي جميع أجهزة iPad مع ضمان Apple لمدة عام كامل.

إذا كانت ميزانيتك محدودة وتريد تجربة iPad بأقل سعر ممكن، فإن الجيل التاسع من iPad هو الحل الأمثل. بسعر 9 دولارًا فقط، يعد جهاز iPad الجديد الأقل تكلفة الذي يمكنك العثور عليه. على الرغم من أنه قد لا يحتوي على أحدث الميزات والتحسينات، إلا أنه لا يزال جهازًا قادرًا يقدم قيمة كبيرة مقابل أموالك.

من ناحية أخرى، إذا كنت على استعداد لإنفاق المزيد لشراء جهاز iPad أكثر تقدمًا، فإن طراز الجيل العاشر يستحق الاهتمام. بسعر 10 دولارًا، يوفر إطارًا أرق وشاشة أكبر ومعالج أسرع وترقيات أخرى مثل منفذ USB من النوع C وكاميرا أكثر وضوحًا. تأتي هذه التحسينات بعلاوة قدرها 349 دولارًا، ولكن إذا كنت تقدر الميزات الإضافية، فإن الأمر يستحق الاستثمار.

إذا كنت تبحث عن شيء محمول أكثر، فإن iPad Mini هو خيار رائع. على الرغم من إصداره في عام 2021، إلا أنه لا يزال يتفوق على أحدث أجهزة iPad ذات الحجم القياسي. بفضل ميزات مثل شاشة Liquid Retina مقاس 8.3 بوصات، ومعالج A15 Bionic القوي، والتوافق مع Apple Pencil 2، فهو الخيار الأمثل لأولئك الذين يمنحون الأولوية لقابلية النقل.

للحصول على أفضل تجربة للكمبيوتر اللوحي، فإن جهاز iPad Pro هو الحل الأمثل. تأتي طرازات أواخر عام 2022 مزودة بشريحة M2 القوية، مما يوفر تعزيزًا كبيرًا في الأداء مقارنة بالأجيال السابقة. ويتميز الطراز مقاس 12.9 بوصة أيضًا بشاشة Mini-LED Liquid Retina XDR المذهلة. ومع ذلك، ضع في اعتبارك أن طرازات Pro تأتي بسعر أعلى يبدأ من 749 دولارًا.

عند اختيار جهاز iPad المناسب لك، ضع في اعتبارك ميزانيتك واحتياجاتك المحددة. إذا كانت ميزانيتك محدودة، فإن الجيل التاسع من iPad يعد خيارًا رائعًا. إذا كنت تريد أحدث الميزات والتحسينات، فانتقل إلى الجيل العاشر أو طرازات Pro. في نهاية المطاف، والخيار لك.