أظهرت دراسة أجرتها جامعة أستون أن أجهزة القياس الطيفي الموضوعة على الطاولة يمكنها تحليل زيوت الانحلال الحراري بكفاءة

أظهرت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة أستون أن أجهزة قياس الطيف فوق الطاولة يمكنها تحليل الزيوت الحيوية للانحلال الحراري بشكل فعال، مما يوفر بديلاً فعالاً من حيث التكلفة لأجهزة قياس الطيف عالي المجال. يتم إنتاج الزيوت الحيوية الانحلال الحراري عن طريق تعريض النفايات الصناعية أو الزراعية للحرارة الشديدة، ويتم اعتبارها بشكل متزايد بدائل للوقود الأحفوري. ومع ذلك، فإن تحليل الخلائط المعقدة الموجودة في هذه الزيوت الحيوية كان مهمة صعبة ومكلفة.

يلعب تكوين الزيوت الحيوية الانحلال الحراري دورًا حاسمًا في تحديد ثباتها ومعالجتها لاحقًا. وعلى وجه الخصوص، فإن وجود المواد الكيميائية المحتوية على الأكسجين، مثل مجموعات الكربونيل، يمكن أن يكون له تأثير كبير على تآكل الزيت واستقراره. لقد كان قياس الطيف بالرنين المغناطيسي النووي عالي المجال هو الطريقة المستخدمة لتحليل تحديد وتركيز الأنواع الكيميائية في العينات. ومع ذلك، فإن أجهزة قياس الطيف بالرنين المغناطيسي النووي عالية المجال مكلفة، حيث تتراوح أسعارها من 600,000 ألف جنيه إسترليني إلى 10 ملايين جنيه إسترليني، وتتطلب مواد تبريد ومذيبات باهظة الثمن.

ولمعالجة هذه المشكلة، قام الدكتور روبرت إيفانز وفريقه في جامعة أستون باستكشاف فعالية أجهزة قياس الطيف بالرنين المغناطيسي النووي الموضوعة على الطاولة في تحليل زيوت الانحلال الحراري. تعتبر أجهزة قياس الطيف الضوئي الموضوعة على الطاولة، والتي تستخدم مغناطيسًا دائمًا ولا تتطلب تبريدًا مبردًا، أقل تكلفة بشكل كبير في الشراء والصيانة. على الرغم من أنها منخفضة الحساسية والدقة مقارنة بمقاييس الطيف عالية المجال، إلا أنها تستخدم بشكل شائع في مختبرات التدريس والأبحاث.

قامت الدراسة، التي أجريت بالتعاون مع جامعة تينيسي، بمقارنة النتائج التي تم الحصول عليها من مقاييس الطيف الفوقية مع تلك التي تم الحصول عليها من مقاييس الطيف عالية المجال وغيرها من التقنيات التحليلية. قام الباحثون بتقييم زيوت الانحلال الحراري المشتقة من نباتات مختلفة ووجدوا أن أجهزة قياس الطيف فوق الطاولة تفوقت في تحليل المعايرة لتركيز الكربونيل الإجمالي. كما قاموا بمطابقة أداء قياس الطيف عالي المجال في الكشف عن مجموعات الكربونيل، مثل الكيتونات والألدهيدات والكينونات.

وأكد الدكتور إيفانز أنه على الرغم من القيود المعروفة لأجهزة قياس الطيف الضوئي الموضوعة على الطاولة، فقد تمكنوا من الحصول على بيانات الرنين المغناطيسي النووي ذات الجودة المماثلة لأجهزة قياس الطيف عالي المجال. وهذا يمهد الطريق لتحليل الرنين المغناطيسي النووي لزيوت الانحلال الحراري بشكل أبسط وأكثر فعالية من حيث التكلفة ويسهل الوصول إليه لمجموعة واسعة من المستخدمين.

بشكل عام، يعرض هذا البحث إمكانات مقاييس الطيف الفوقية في تحليل الخلائط المعقدة، مما يوفر حلاً فعالاً وبأسعار معقولة لدراسة وفهم الزيوت الحيوية للتحلل الحراري.

المصدر: جامعة أستون، تانغ، ب، وآخرون. "تحليل الرنين المغناطيسي النووي الكمي منخفض المجال 19F لمجموعات الكربونيل في زيوت الانحلال الحراري." ChemSusChem. دوى:10.1002/cssc.202300625