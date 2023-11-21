Snapdragon 8 Gen 3: أداء قوي، ولكن ليس بدون سلبيات

من المؤكد أن Snapdragon 8 Gen 3 الذي طال انتظاره من شركة Qualcomm قد أحدث موجات في سوق الهواتف الذكية منذ إطلاقه قبل بضعة أشهر. بفضل إمكانات الأداء الرائعة التي يتمتع بها، فقد أصبح مجموعة الشرائح المفضلة للعديد من أجهزة Android الرائدة. ومع ذلك، كشف تقييم حديث أن هذا المعالج القوي قد يكون مفتقدًا في مجال واحد مهم: الكفاءة.

أجرى المراجع التقني الشهير Golden Reviewer تحليلاً شاملاً لـ Snapdragon 8 Gen 3، مع التركيز بشكل خاص على كفاءته. وباستخدام أدوات قياس الأداء الموحدة، وجد المراجع أنه على الرغم من أن مجموعة الشرائح تتميز بمكاسب ملحوظة في الأداء، إلا أن كفاءتها تركت الكثير مما هو مرغوب فيه.

إحدى الميزات البارزة في Snapdragon 8 Gen 3 هي بنيته الجديدة، التي تتضمن نواتين للكفاءة، وخمسة نوى للأداء، ونواة رئيسية واحدة. سلط اختبار Golden Reviewer الضوء على التعزيز الكبير في الأداء الذي توفره النواة الكبيرة داخل مجموعة الشرائح. ومع ذلك، فإن هذه الزيادة في الأداء تأتي بتكلفة - الكفاءة.

في مقارنة مباشرة مع سابقتها، Snapdragon 8 Gen 2، أظهر الإصدار الأخير من شرائح Qualcomm الرئيسية متوسطًا أعلى لاستهلاك الطاقة لكل واط. يتميز Snapdragon 8 Gen 2 بمتوسط ​​استهلاك يبلغ 4.9 واط وفقًا لمعايير SPEC، بينما يعرض Snapdragon 8 Gen 3 متوسط ​​استهلاك يبلغ 6.27 واط. يتم تسليط الضوء على هذا الانخفاض في الكفاءة بشكل أكبر من خلال حقيقة أن الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة لكل واط لـ Snapdragon 8 Gen 3 تم تسجيله عند 11.05 واط.

من المهم ملاحظة أن هذه النتائج قد لا تمثل الإمكانات الكاملة للجيل الثالث من معالج Snapdragon 8. وقد أشار النقاد إلى أن الشركات المصنعة للمعدات الأصلية التي تعمل بنظام Android (OEMs) تعمل على تحسين معالجات Qualcomm SoCs بشكل مختلف، مما يعني أن درجات كفاءة مجموعة الشرائح قد تختلف عبر الهواتف الذكية المختلفة. .

وبالنظر إلى المستقبل، يعد معالج Snapdragon 8 Gen 4 القادم من Qualcomm، والذي من المقرر أن يتم إصداره في المستقبل القريب، بترقية كبيرة. ستقدم مجموعة الشرائح منصة Snapdragon X Elite، التي تتميز بأنوية Oryon المخصصة والمبتكرة. سيتم أيضًا دمج هذه النوى، المسؤولة عن الأداء المتميز لشرائح Snapdragon X Elite، في Snapdragon 8 Gen 4، مما يعزز مكاسب الأداء ودرجات الكفاءة.

ومع هذا التطور، قد تتقلص الفجوة بين معالجات Snapdragon SoCs وشرائح Apple الرئيسية بشكل كبير، مما يضع شركة Qualcomm كمنافس قوي في سوق معالجات الأجهزة المحمولة. نظرًا لأن الصناعة تنتظر بفارغ الصبر تقديم Snapdragon 8 Gen 4، يبقى أن نرى ما إذا كانت ستصحح مخاوف الكفاءة التي أثارها Snapdragon 8 Gen 3.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. هل Snapdragon 8 Gen 3 أقوى من سابقه؟

قطعاً. يوفر Snapdragon 8 Gen 3 مكاسب ملحوظة في الأداء مقارنةً بالجيل السابق من شرائح Qualcomm. ومع ذلك، فإن هذا يأتي على حساب الكفاءة.

2. هل يستهلك Snapdragon 8 Gen 3 طاقة أكبر من Snapdragon 8 Gen 2؟

نعم، يُظهر Snapdragon 8 Gen 3 استهلاكًا أعلى للطاقة لكل واط مقارنةً بسابقه. ويسجل متوسط ​​استهلاك للطاقة يبلغ 6.27 واط في معيار SPEC، بينما حقق Snapdragon 8 Gen 2 متوسطًا يبلغ 4.9 واط.

3. هل يمكن أن تختلف درجات كفاءة Snapdragon 8 Gen 3 عبر الهواتف الذكية المختلفة؟

نعم، من المهم الأخذ في الاعتبار أن الشركات المصنعة للمعدات الأصلية (OEMs) التي تعمل بنظام Android تعمل على تحسين معالجات Qualcomm SoCs بشكل مختلف. ولذلك، فمن الممكن أن تحقق الشرائح درجات كفاءة مختلفة في الهواتف الذكية بخلاف هاتف Xiaomi 14 Pro الذي كان موضوع التقييم.

4. ما الذي يمكن توقعه من Snapdragon 8 Gen 4 القادم؟

يعد Snapdragon 8 Gen 4 بترقية كبيرة، حيث يتميز بمنصة Snapdragon X Elite مع نوى Oryon المخصصة. ومن المتوقع أن تعمل هذه النوى، المسؤولة عن مكاسب الأداء الرائعة، على تحسين درجات الكفاءة أيضًا. من المحتمل أن يؤدي هذا التطور إلى تضييق الفجوة بين شرائح Snapdragon SoCs وشرائح Apple الرئيسية.