Brothers: A Tale of Two Sons طبعة جديدة يُشاع أنها قيد العمل

هناك شائعات منتشرة مفادها أن لعبة المغامرات الشهيرة Starbreeze و505 Games على Xbox 360، Brothers: A Tale of Two Sons، قد تحصل على نسخة جديدة. على الرغم من عدم إصدار أي إعلان رسمي، فقد ألمح أحد المسربين ذوي السمعة الطيبة، Billbil-kun، إلى هذا الاحتمال، مما دفع المعجبين إلى التكهن بالتغييرات والتحسينات التي يمكن أن تجلبها النسخة الجديدة. لاقت اللعبة الأصلية، التي تمت الإشادة بها بسبب جمالياتها ونظام التحكم التعاوني والقصة الحميمة، نجاحًا كبيرًا بين النقاد واللاعبين. إذا كانت الشائعات صحيحة، فسيكون من المثير أن نرى اللعبة تحظى باهتمام متجدد من جمهور جديد على Xbox Series X|S.

تم تطوير لعبة Brothers: A Tale of Two Sons الأصلية بواسطة Starbreeze Studios وتم إصدارها في البداية على Xbox 360 في عام 2013، تلاها إصدار Xbox One في عام 2015. وقد قدمت تجربة لعب فريدة من نوعها حيث يتحكم اللاعبون في كلا الأخوين في وقت واحد باستخدام كل عصا إبهام. أخذت اللعبة اللاعبين في رحلة عبر عالم غريب الأطوار مليء بالألغاز ومعارك الزعماء وتحديات المنصات.

على الرغم من ندرة التفاصيل الدقيقة حول النسخة الجديدة المحتملة، إلا أن المعجبين حريصون على معرفة ما إذا كانت هناك تحسينات على الرسومات وآليات اللعب. بالإضافة إلى ذلك، هناك تكهنات حول إمكانية تحقيق إنجازات جديدة لإصدار Xbox Series X|S من اللعبة، على غرار مجموعات الإنجازات الحالية لأجهزة Xbox 360 وXbox One.

بالنسبة لأولئك الذين يتوقون للحصول على مزيد من المعلومات، من المتوقع أن تصدر 505 Games إعلانًا خلال عرض Geoff Keighley، The Game Awards 2023. يتم تشجيع المعجبين والمتحمسين على متابعة التحديثات حول النسخة الجديدة من Brothers: A Tale of Two Sons. في هذه الأثناء، لا يزال بإمكان المعجبين الاستمتاع بالإصدارات الأصلية المتوفرة على متجر Xbox والاستمتاع بالحكاية الجذابة للمغامرة الملحمية للأخوين.