ستنتقل شركة Belmont Stakes إلى مضمار سباق ساراتوجا للتجديدات في عام 2024

في خطوة مهمة، سينتقل سباق Belmont Stakes التاريخي مؤقتًا إلى مضمار سباق ساراتوجا في عام 2024 للسماح ببناء منتزه بلمونت "الجديد والمُعاد تصوره". أعلن الحاكم كاثي هوتشول أن ساراتوجا ستستضيف الآن المحطة الثالثة من التاج الثلاثي.

ستقام النسخة 156 من سباق بلمونت ستيكس في 8 يونيو في مضمار ساراتوجا للسباق، مع مهرجان السباق الذي سيقام في الفترة من 6 إلى 9 يونيو. يعد النقل جزءًا من مشروع تجديد بقيمة 455 مليون دولار في بلمونت بارك والذي يتضمن هدم المبنى الضخم. المدرج الموجود منذ عام 1968. وسيتم استبداله بهيكل أصغر وأكثر حداثة، مما يخلق مساحة خضراء أكبر لجو يشبه الحديقة.

ستقوم جمعية سباقات نيويورك (NYRA) أيضًا بزيادة محفظة بلمونت ستيكس من 1.5 مليون دولار إلى 2 مليون دولار في عام 2024، إلى جانب تغيير المسافة. في انتظار الموافقة، سيتم التنافس على السباق على مسافة 1¼ ميل بدلاً من 1½ ميل التقليدي بسبب تكوين المسار الرئيسي في ساراتوجا.

أثار قرار نقل Belmont Stakes مؤقتًا إلى ساراتوجا الإثارة بين عشاق السباقات ومن المتوقع أن يكون له تأثير اقتصادي إيجابي على منطقة العاصمة. أعرب رئيس NYRA ومديرها التنفيذي، ديفيد أورورك، عن حماسه للإعلان، وسلط المحافظ هوتشول الضوء على إمكانات المشروع لخلق فرص عمل وتحفيز النشاط الاقتصادي في صناعة البناء والتشييد.

الانتقال إلى ساراتوجا ليس المرة الأولى التي يتم فيها نقل Belmont Stakes بسبب أعمال البناء. في الستينيات، أقيم السباق في مضمار السباق Aqueduct أثناء أعمال التجديد. يمثل الانتقال المؤقت إلى ساراتوجا فرصة للجماهير لتجربة السباق الشهير في بيئة مختلفة.

يهدف تجديد بلمونت بارك إلى تحديث المسار الذي يبلغ عمره 117 عامًا مع تأمين مستقبل سباق الخيل في نيويورك. ومن المتوقع أن يولد نشاطاً اقتصادياً كبيراً ويخلق فرص عمل جديدة. بمجرد اكتماله، سيوفر بلمونت بارك الذي تمت ترقيته للجماهير وسائل راحة محسنة ومنشأة على أحدث طراز.

مع تقدم الخطط، سيتم توفير المزيد من المعلومات حول مهرجان Belmont Stakes Racing في مضمار سباق ساراتوجا، بما في ذلك عروض الضيافة وخيارات التذاكر، في أوائل عام 2024. يمثل هذا النقل المؤقت فصلًا مثيرًا في تاريخ Belmont Stakes، وهو السباق الذي لقد أسرت عشاق الرياضة لعقود من الزمن.