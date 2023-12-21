ملخص: كشفت دراسة حديثة أن بحيرة باراتيثيس، التي كانت ذات يوم أكبر بحيرة في تاريخ الأرض، قد شقت طريقها رسميًا إلى موسوعة غينيس للأرقام القياسية. تمتد بحيرة باراتيثيس من النمسا إلى تركمانستان وتحتوي على مياه أكثر بعشر مرات من جميع البحيرات الحديثة مجتمعة، وتوفر رؤى قيمة حول تقلبات مناخ الأرض وتأثيرها على النظم البيئية القديمة. علاوة على ذلك، فإن اختفاء هذا المسطح المائي الهائل يقدم دروسًا حول كيف يمكن لتغير المناخ الحالي أن يغير مصادر المياه والبيئة لدينا.

وبحث فريق من الباحثين من جامعة أوتريخت في قياسات البحيرة الضخمة القديمة وتأثيراتها على الوضع الحالي لكوكبنا. يوضح دان بالكو، عالم الأرض المشارك في الدراسة، أن استكشاف باراتيثيس يتجاوز مجرد إرضاء الفضول. ومن خلال دراسة الكوارث التي عانت منها البحيرة نتيجة للتغيرات المناخية، يكتسب العلماء رؤى لا تقدر بثمن يمكن أن تساعد في معالجة الأزمات الحالية والمستقبلية، مثل المخاوف المتعلقة بالتسمم في البحار مثل البحر الأسود.

تحتوي الرواسب الموجودة في البحر الأسود على غاز الميثان المحتجز والذي من المحتمل أن ينطلق إلى الغلاف الجوي بسبب تغير المناخ. ومن ناحية أخرى، يمكن للبحر الأسود أيضًا أن يعمل كمخزن للكربون، حيث يقوم بتخزين الغازات الدفيئة. إن اختفاء باراتيثيس بمثابة قصة تحذيرية، حيث يسلط الضوء على كيفية تأثير تغير المناخ على مصادر المياه لدينا وتغيير بيئتنا بشكل كبير.

في حين أن كتاب غينيس للأرقام القياسية معروف بسجلاته الغريبة، فإن الاعتراف ببحيرة باراتيثيس باعتبارها "أكبر بحيرة على الإطلاق في العالم" يحمل أهمية أكبر بكثير من بعض الإدخالات المرحة في الكتاب. وتشمل هذه الأرقام القياسية لخسارة الثروة الشخصية، وأثقل مركبة تعمل بالطاقة الذاتية، وحتى عدد الإنتاجات السينمائية التي حضرت لنفس الفيلم. يعد Parathethys بمثابة تذكير بالتغيرات الهائلة التي شهدها كوكبنا وأهمية فهم ماضينا لحماية مستقبلنا.

ومن خلال دراسة المسطحات المائية القديمة مثل باراتيثيس، يأمل العلماء في الحصول على فهم أعمق لتاريخ الأرض، واستجابتها لتقلبات المناخ، والعواقب المحتملة لتغير المناخ المستمر. الأرقام القياسية التي حطمها باراتيثيس تتجاوز الفضول وتعرض الدور الحيوي الذي تلعبه أبحاث المناخ في رحلتنا نحو مستقبل مستدام.