يقدم Instagram ميزات جديدة لمكافحة الحسابات المزيفة والبريد العشوائي

يتخذ Instagram خطوات للقضاء على الحسابات غير المرغوب فيها والحسابات المزيفة على منصته من خلال تقديم ميزات جديدة تسمح للمستخدمين بتصفية طلبات المتابعة وحذف العلامات غير المرغوب فيها. يهدف عملاق الوسائط الاجتماعية إلى تعزيز تجربة المستخدم والحفاظ على صحة قاعدة مستخدميه.

إحدى الميزات الرئيسية هي التصفية التلقائية لطلبات المتابعة من حسابات البريد العشوائي أو حسابات الروبوت المشتبه بها في صندوق بريد منفصل. يمكن للمستخدمين الموافقة يدويًا على الطلبات الأصلية مع حذف الباقي بشكل مجمّع، بما في ذلك المتابعين الحاليين الذين يعتبرهم Instagram غير أصليين. من خلال فصل حسابات البريد العشوائي، يمكن للمستخدمين الحصول على قائمة متابعين أكثر نظافة وحقيقية.

بالإضافة إلى ذلك، يطرح Instagram خيارًا لحذف العلامات غير المرغوب فيها بشكل مجمّع. تتيح هذه الميزة للمستخدمين إزالة العلامات غير المرغوب فيها السائدة في منشوراتهم. ومن خلال القيام بذلك، يمكن للمستخدمين التحكم بشكل أفضل في المحتوى المرتبط بحساباتهم والتأكد من توافقه مع إرشادات Instagram.

ولمساعدة المستخدمين بشكل أكبر في الحفاظ على تواجد آمن وحقيقي عبر الإنترنت، سيقدم Instagram أيضًا تنبيهات داخل التطبيق لتنبيه المستخدمين عندما تنتهك منشوراتهم إرشادات النظام الأساسي. ستكون هذه المطالبات بمثابة تذكير مفيد للمستخدمين لمراجعة المحتوى الخاص بهم والتأكد من الامتثال لمعايير المجتمع.

ومن خلال هذه الميزات الجديدة، يهدف Instagram إلى إنشاء بيئة أكثر أمانًا وجديرة بالثقة لمستخدميه، مما يقلل من وجود الحسابات المزيفة والبريد العشوائي. ومن خلال تمكين المستخدمين من تصفية المحتوى غير المرغوب فيه وحذفه، يمكنهم تنظيم تجربة Instagram مخصصة تعكس اهتماماتهم واتصالاتهم الحقيقية.

وبشكل عام، فإن جهود Instagram لمكافحة الحسابات المزيفة والبريد العشوائي تستحق الثناء. ومن خلال إعطاء الأولوية لتجربة المستخدم والأصالة، تخطو المنصة خطوات مهمة في الحفاظ على سلامة قاعدة مستخدميها وتعزيز مجتمع إيجابي عبر الإنترنت.