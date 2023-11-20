يواجه مستخدمو Windows 11 مشكلات مع آخر تحديث: حلقات التمهيد واختفاء الرموز

واجه مستخدمو Windows 11 صعوبات مع تصحيح نوفمبر الأخير، KB5032190، مما أدى إلى تكرار حلقات التمهيد واختفاء الرموز. وبينما يشعر الكثيرون بالإحباط بسبب هذه المشكلات، تفيد التقارير أن Microsoft تعمل على حلها.

المشكلة الأكثر خطورة التي أبلغ عنها المستخدمون هي حلقة التمهيد، حيث يفشل الكمبيوتر بشكل مستمر أثناء عملية التثبيت، مما يؤدي إلى عمليات إعادة التشغيل المتكررة. شارك أحد المستخدمين على Reddit تجربته، مشيرًا إلى أنهم واجهوا حلقة تمهيد لا نهاية لها بعد محاولة تثبيت التحديث. لقد لجأوا في النهاية إلى "استعادة النظام" لحل المشكلة. أبلغ مستخدمون آخرون في نفس الموضوع عن مشكلات مماثلة، حيث واجه البعض حلقات تمهيد أثناء إصدار معاينة التحديث أيضًا.

بالإضافة إلى ذلك، لاحظ بعض مستخدمي Windows 11 اختفاء الرموز على شريط المهام الخاص بهم. في بعض الحالات، تختفي الرموز تمامًا، على الرغم من أن الوظيفة تظل قابلة للوصول من خلال النقر على المساحة الفارغة. وفي حالات أخرى، تم إزاحة الرموز، مما أدى إلى اتخاذ إجراءات غير مقصودة عند النقر عليها.

لقد أقرت Microsoft بمشكلة الأيقونة وقد أصلحتها بالفعل في إصدار Canary Preview لنظام التشغيل Windows 11. لذلك، من المتوقع أن يتم تنفيذ الحل في إصدار نظام التشغيل.

أما بالنسبة لحلقات التمهيد، فبالرغم من وجود تقارير أقل عن هذه المشكلة، إلا أنها قد تظل مزعجة للمستخدمين المتأثرين. ومع ذلك، في معظم الحالات، يقوم النظام في النهاية بتصحيح نفسه بعد عدة محاولات فاشلة، مما يعيد المستخدمين إلى سطح المكتب. وعلى الرغم من ذلك، لا يزال المستخدمون غير قادرين على تثبيت التحديث بنجاح.

من المهم ملاحظة أن Microsoft قد كشفت عن بعض المشكلات المعروفة المتعلقة بتصحيح نوفمبر، بما في ذلك المشكلات المتعلقة بمحاذاة أيقونات سطح المكتب عند استخدام Copilot على شاشات متعددة. قامت Microsoft بإزالة برنامج Copilot مؤقتًا من أجهزة الكمبيوتر المتأثرة وتعمل بنشاط على حل هذه المشكلة.

على الرغم من أن هذه المشكلات قد تكون محبطة للمستخدمين، إلا أنه من المطمئن معرفة أن Microsoft على علم بالمشكلات وتعمل على معالجتها بشكل فعال لتحسين تجربة Windows 11.

الأسئلة الشائعة

1. ما هي حلقة التمهيد؟

حلقة التمهيد هي حالة تتم فيها إعادة تشغيل الكمبيوتر بشكل مستمر أثناء عملية التمهيد، مما يمنعه من بدء التشغيل بشكل كامل أو تثبيت التحديثات.

2. كيف يمكنني إصلاح اختفاء الرموز على شريط مهام Windows 11؟

بينما تعمل Microsoft بنشاط على إيجاد حل، يمكنك محاولة إعادة تعيين شريط المهام عن طريق النقر بزر الماوس الأيمن عليه، وتحديد "إعدادات شريط المهام"، ثم النقر فوق الزر "إعادة تعيين".

3. هل يمكنني إلغاء تثبيت التصحيح الإشكالي؟

نعم، يمكنك إلغاء تثبيت التصحيح الإشكالي بالانتقال إلى الإعدادات > Windows Update > عرض محفوظات التحديث > إلغاء تثبيت التحديثات. ابحث عن التحديث KB5032190 وحدد "إلغاء التثبيت".