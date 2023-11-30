احتضان تعدد استخدامات BBC Basic لـ SDL 2.0

لقد كانت BBC Basic دائمًا لغة برمجة قوية، يعتز بها جيل من البريطانيين باعتبارها مقدمة للبرمجة. في أوائل الثمانينيات، أحدثت ثورة في اللغات الأساسية من خلال هياكل حلقات مبتكرة وسرعة مذهلة. ومع ذلك، واصلت بي بي سي بيسك التطور والتكيف مع التكنولوجيا الحديثة والوصول إلى منصات جديدة.

أدخل BBC Basic for SDL 2.0 (BBCSDL)، وهي نسخة من اللغة التي تزدهر في المشهد الرقمي المتنوع اليوم. تم تطوير BBCSDL بواسطة ريتشارد راسل منذ عام 2015، وهي تستفيد من تجريد نظام التشغيل Simple DirectMedia Layer لدعم مجموعة واسعة من الأنظمة الأساسية، بما في ذلك Windows وx86 Linux وmacOS وRaspberry Pi's OS وAndroid وiOS. بل إنه يعمل داخل متصفحات الويب من خلال WebAssembly، مما يجعل البرمجة في متناول أي شخص لديه اتصال بالإنترنت.

يقدم أحدث إصدار لـ BBCSDL، الإصدار 1.38a، العديد من الإصلاحات والتحسينات. على الرغم من بعض القيود على نظام التشغيل iOS والمتصفحات بسبب القيود الأمنية، فإن هذه الأعجوبة متعددة المنصات توفر توافقًا لا مثيل له. لا يوجد أي تطبيق آخر يسمح للمطورين بكتابة البرامج التي تعمل بسلاسة عبر أكثر من ستة منصات.

إن تعدد استخدامات BBC Basic لـ SDL 2.0 هو بالضبط ما يميزها عن التطبيقات الأخرى للغة. وفقًا لراسل، فإن أوراق اعتمادها عبر الأنظمة الأساسية هي أعظم نقاط قوتها. على الرغم من وجود بدائل مثل Matrix Brandy وBBC Basic for Windows، إلا أن BBCSDL تتفوق عليها في قدرتها على تجاوز الحدود التقليدية وتقديم تجربة متسقة عبر أنظمة متنوعة.

لا تكمن جاذبية BBC Basic الدائمة في قدرتها على التكيف فحسب، بل أيضًا في طبيعتها سهلة الاستخدام. على عكس بعض اللغات الحديثة، تظل لغة BBC Basic متسامحة مع أساليب البرمجة وبناء الجملة، مما يجعلها خيارًا ممتازًا للمبتدئين والمتعلمين. بفضل تسامحها مع المسافات ورسائل الخطأ المفيدة، تعمل BBC Basic على التخلص من الإحباطات المرتبطة غالبًا بأخطاء بناء الجملة.

ومن الجدير بالذكر أن العقول المبدعة وراء BBC Basic تمتد إلى ما هو أبعد من تطويرها. لعبت صوفي ويلسون، المعروفة بدورها في تصميم BBC Micro ورائدة بنية معالج ARM، دورًا حاسمًا في تشكيل اتجاه BBC Basic. باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من النظام البيئي التكنولوجي الحديث، تدين ARM بوجودها جزئيًا إلى الحاجة إلى التوافق مع BBC Micro مع تحقيق مكاسب كبيرة في الأداء.

إن إرث BBC Basic لا يزال مستمرًا، حيث يتكيف باستمرار لتلبية احتياجات المبرمجين اليوم. مع BBC Basic for SDL 2.0 وإمكانياتها الاستثنائية عبر الأنظمة الأساسية، تستمر هذه اللغة العريقة في إلهام وتعليم جيل جديد من عشاق البرمجة.

أسئلة وأجوبة

ما هي الأنظمة الأساسية التي يدعمها BBC Basic لـ SDL 2.0؟

يدعم BBC Basic for SDL 2.0 مجموعة واسعة من الأنظمة الأساسية، بما في ذلك Windows وx86 Linux وmacOS وRaspberry Pi's OS وAndroid وiOS ومتصفحات الويب من خلال WebAssembly.

هل هناك أي قيود على استخدام BBC Basic لـ SDL 2.0؟

في حين أن BBC Basic for SDL 2.0 يعمل بسلاسة على معظم الأنظمة الأساسية، إلا أن هناك بعض القيود على iOS وفي بعض متصفحات الويب بسبب القيود التعسفية على تنفيذ التعليمات البرمجية.

ما الذي يجعل BBC Basic لـ SDL 2.0 فريدًا؟

تتميز BBC Basic لـ SDL 2.0 بتوافقها مع الأنظمة الأساسية. على عكس التطبيقات الأخرى، يمكن للمطورين كتابة برامج تعمل دون تعديل عبر أكثر من ستة منصات.

لماذا لا تزال BBC Basic ذات صلة اليوم؟

تكمن الأهمية الدائمة لـ BBC Basic في طبيعتها سهلة الاستخدام، وتسامحها مع أنماط البرمجة، وبناء الجملة. تظل لغة ممتازة للمبتدئين والمتعلمين، وتوفر بيئة متسامحة لاستكشاف مفاهيم البرمجة.