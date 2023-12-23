تطور وحدات تحكم الألعاب المحمولة: عصر جديد هنا

ملخص: تطورت وحدات التحكم في الألعاب المحمولة بشكل كبير على مدار الثلاثين عامًا الماضية، حيث تقدم مجموعة واسعة من الخيارات للاعبين. بفضل قوة الأجهزة المحمولة الحديثة، يمكن للاعبين الآن الاستمتاع بتجارب الألعاب المشابهة لوحدة التحكم أو الكمبيوتر الشخصي أثناء التنقل. تستكشف هذه المقالة أحدث وأكبر وحدات تحكم الألعاب المحمولة المتوفرة، بما في ذلك Valve Steam Deck وAsus ROG Ally وLenovo Legion Go. كما أنه يسلط الضوء على العوامل المهمة التي يجب مراعاتها عند اختيار جهاز محمول للألعاب، مثل حجم الشاشة والمواصفات ومكتبة الألعاب والحجم والوزن والوظائف الإضافية. بالإضافة إلى ذلك، يتم اقتراح خيارات بديلة مثل أجهزة البث السحابية ووحدات التحكم، مما يوفر بدائل ميسورة التكلفة لوحدات التحكم المحمولة التقليدية. يقدم Tom’s Guide مراجعات وتوصيات شاملة لمساعدة القراء في العثور على أفضل جهاز ألعاب محمول يناسب احتياجاتهم أو يقدم هدية مثالية.

اكتشف مستقبل وحدات تحكم الألعاب المحمولة

لم تكن الألعاب أثناء التنقل أفضل من أي وقت مضى. شهد عالم أجهزة الألعاب المحمولة تطورًا ملحوظًا على مدار العقود الثلاثة الماضية، مع خيارات تتراوح من Game Boy الشهير إلى Nintendo Switch المبتكر. اليوم، نجد أنفسنا وسط عصر ذهبي، حيث تتيح لنا قوة الأجهزة المحمولة الحديثة تجربة ألعاب مثل Cyberpunk 2077، وMarvel's Spider-Man، وForza Horizon 5، وResident Evil 4 بنفس القوة والجودة كما هو الحال على وحدة التحكم أو الكمبيوتر الشخصي.

في هذا العصر الجديد من الألعاب المحمولة، تبرز ثلاثة خيارات باعتبارها قمة التميز في الألعاب المحمولة: Valve Steam Deck، وAsus ROG Ally، وLenovo Legion Go. توفر هذه المراكز القوية تجربة لعب مثيرة للإعجاب في راحة يدك، مما يضمن أنه بغض النظر عن المكان الذي تذهب إليه، فإن لعبة Nirvana تكون على بعد بضع نقرات فقط.

عند البحث عن جهاز الألعاب المثالي، يجب مراعاة عدة عوامل. يلعب حجم الشاشة دورًا حاسمًا، حيث تتميز العديد من الأجهزة بشاشة مقاس 7 بوصات. ومع ذلك، فإن Lenovo Legion Go يأخذ الأمور إلى مستوى أعلى من خلال شاشته الواسعة مقاس 8.8 بوصة. علاوة على ذلك، يجب أن تتوافق المواصفات ومكتبة الألعاب لكل وحدة تحكم مع تفضيلاتك. تعمل أجهزة Lenovo وAsus المحمولة على شريحة Zen 4 AMD Ryzen Z1، بينما يستخدم Steam Deck معالج Zen 2 APU الأقدم.

لا ينبغي إغفال الحجم والوزن والوظائف الإضافية عند اتخاذ القرار. بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن بدائل لوحدات التحكم المحمولة التقليدية، توفر أجهزة البث السحابي مثل PlayStation Portal بعيد المنال أو BackBone One لجهاز iPhone 15 القدرة على تحمل التكاليف والمرونة، مما يوفر تجارب ألعاب بديلة.

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في عصر وحدات التحكم في الألعاب المحمولة، فإن الاحتمالات لا حصر لها. احتضن المستقبل واطلق العنان لتجارب ألعاب لا مثيل لها أينما ذهبت.