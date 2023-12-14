تهدف شركة Power San Diego إلى استبدال SDG&E بالسلطة العامة

في خطوة جريئة، أطلقت شركة Power San Diego مبادرة لجمع أكثر من 80,000 توقيع لدعم وضع إجراء في اقتراع 2024 من شأنه أن يحل محل San Diego Gas & Electric (SDG&E) مع كيان طاقة عام. تسعى الحملة، الممولة من التبرعات الفردية، إلى إنشاء بلدية طاقة يستفيد منها سكان سان دييغو.

أحد الدوافع الرئيسية وراء هذه المبادرة هو تخفيض تكاليف الكهرباء. تؤكد شركة Power San Diego أنه إذا تم تمرير هذا الإجراء، فسوف تشهد مدينة San Diegans على الفور انخفاضًا بنسبة 20٪ في فواتير الكهرباء الخاصة بهم. يستند هذا الادعاء إلى الاعتقاد بأن النظام الحالي معطل، حيث تتمتع أهداف التنمية المستدامة والتقييم بأعلى المعدلات في البلاد.

يحذر سكوت كريدر، نائب الرئيس الأول للدعم الخارجي والعمليات في SDG&E، من أن وضع مسؤولية الكهرباء في أيدي كيان الطاقة العامة يمكن أن يؤدي إلى شبكة أقل موثوقية. ويؤكد أن المعدلات الحالية لأهداف التنمية المستدامة والتقييم ضرورية للاستثمار في البنية التحتية المقاومة لحرائق الغابات.

ومع ذلك، تعارض شركة Power San Diego أن السلطة العامة ليست مفهومًا غير مسبوق، مستشهدة بمدن مثل سكرامنتو التي تعمل بنجاح في ظل هذا النموذج. إنهم يسلطون الضوء على مهمتهم ليس فقط في خفض الأسعار ولكن أيضًا في زيادة إنتاج الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية.

في طليعة الحركة يوجد ماكسويل ليونز، وهو طالب بجامعة كاليفورنيا في سان دييغو يقود مهمة السلطة العامة في الحرم الجامعي. يشعر ليونز، الذي تلقى مؤخرا فاتورة كهرباء بقيمة 400 دولار، بالقلق إزاء ارتفاع التكاليف والأثر البيئي للاعتماد على الوقود الأحفوري. وهو يأسف لأن امتلاك منزل يعمل بالطاقة المتجددة يبدو بعيد المنال في حياته.

يؤكد Crider التابع لـSDG&E أن ما يقرب من 60% من طاقة المنشأة يتم الحصول عليها بالفعل من موارد الطاقة المتجددة. ومع ذلك، تهدف شركة Power San Diego إلى رؤية المزيد من الإنتاج المحلي للطاقة المتجددة بدلاً من الاعتماد على خطوط النقل من خارج المدينة.

مع شغف كلا الجانبين بمستقبل إمدادات الطاقة في سان دييغو، تثير قضية الطاقة العامة جدلاً يؤثر على كل ساكن في المدينة.