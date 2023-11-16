عروض مذهلة على الهدايا الخارجية في عروض Bass Pro Shops قبل الجمعة السوداء

هل تبحث عن الهدية المثالية لأصدقائك وعائلتك الذين يحبون الهواء الطلق؟ تتواجد Bass Pro Shops لتجعل التسوق في عطلتك أسهل من خلال صفقاتها المبكرة على أفضل العلامات التجارية مثل Garmin وHydro Flask وOsprey والمزيد. استعد لموسم تقديم الهدايا من خلال الاطلاع على هذه العروض المذهلة قبل يوم الجمعة الأسود، والتي تم اختيارها خصيصًا لك.

أفكار الهدايا:

– Garmin inReach Mini 2 Satellite Communicator: الآن خصم 100 دولار! ابقِ أحبائك على اتصال حتى عندما يكونون خارج الخدمة. يعد برنامج المراسلة عبر الأقمار الصناعية المدمج هذا من Garmin بمثابة تغيير جذري في قواعد اللعبة. لا تفوت مراجعتنا التفصيلية لـ inReach Mini 2 لمعرفة المزيد حول ميزاته الرائعة.

- Garmin inReach Messenger: وفر 50 دولارًا! استمتع بعمر بطارية أطول للمراسلة في البلدان الخلفية. تحقق من مراجعتنا لمعرفة السبب الذي يجعل هذا أمرًا ضروريًا لعشاق الهواء الطلق.

- جهاز الاتصال عبر الأقمار الصناعية GPS InReach Mini Handheld من Garmin: استمتع بخصم 120 دولارًا! سيحافظ جهاز الاتصال GPS المحمول هذا على سلامة أحبائك واتصالهم أثناء مغامراتهم الخارجية. تعرف على المزيد حول إمكانياته.

– حقيبة الظهر Osprey Ariel 55 للسيدات: احصل على خصم 25%! حقيبة ظهر مريحة ومتينة مصممة خصيصًا للنساء. أسرع واحصل على هذه الصفقة قبل أن تنتهي.

هدايا الميزانية:

- بطانية Rumpl الأصلية المنتفخة للاستخدام الخارجي: وفر 20%! استمتع بالدفء والراحة أثناء رحلات التخييم مع هذه البطانية خفيفة الوزن والقابلة للتعبئة.

– قارورة مائية 20 أوقية. زجاجة مياه واسعة الفم: استمتع بخصم 23%! حافظ على مشروباتك باردة أو ساخنة لساعات مع زجاجة المياه عالية الجودة هذه.

– حقيبة Sea to Summit Big River الجافة: الآن خصم 23%! قم بحماية معداتك من الماء والرطوبة مع هذه الحقيبة الجافة المتينة من Sea to Summit.

– BioLite Charge PD USB-C Powerbank: وفر 37%! لا تنفد البطارية أبدًا مرة أخرى مع بنك الطاقة المحمول هذا، المثالي لشحن أجهزتك أثناء التنقل.

- نصف لتر قابل للتكديس من YETI Rambler سعة 16 أونصة مع غطاء MagSlider: استمتع بخصم 25%! حافظ على مشروباتك في درجة الحرارة المثالية مع هذا الزجاج المعزول.

- يتي رامبلر 14 أونصة. كوب بغطاء MagSlider: احصل على خصم 20%! استمتع بمشروباتك الساخنة المفضلة أينما ذهبت مع هذا الكوب المتين والأنيق.

حشوات التخزين:

- مناديل Ben's 30% DEET الطاردة للقراد والحشرات: وفر 28%! أبقِ الحشرات المزعجة بعيدًا باستخدام هذه المناديل المريحة والفعالة الطاردة للحشرات.

– كوب التخييم القابل للطي Sea to Summit X-Mug: الآن خصم 28%! استمتع بمشروباتك الساخنة في هذا الكوب المدمج والقابل للطي، المثالي لرحلات التخييم.

– Sea to Summit Wilderness Wash: استمتع بخصم 40%! حافظ على نظافتك وانتعاشك مع هذا الغسول متعدد الأغراض القابل للتحلل.

- منشفة Rumpl Everywhere: وفر 20%! جففي بسرعة باستخدام هذه المنشفة متعددة الاستخدامات وخفيفة الوزن، مثالية للمغامرات الخارجية.

لا تفوت هذه العروض الرائعة في تخفيضات Bass Pro Shops قبل الجمعة السوداء. ابحث عن المزيد من خيارات الهدايا لأنظمة النوم ومعدات التخييم التي ستسعد بالتأكيد أي متحمس للهواء الطلق في قائمتك.