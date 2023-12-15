بنك أوف أمريكا يعتزم إغلاق أكثر من 100 فرع في الولايات المتحدة بحلول نهاية العام

أعلن بنك أوف أمريكا عن خطط لإغلاق أكثر من 100 فرع في جميع أنحاء الولايات المتحدة بحلول نهاية هذا العام، مما يشير إلى تحول استراتيجي نحو تقليل بصمته المصرفية للأفراد. قام البنك الذي يقع مقره في شارلوت بإغلاق 95 فرعًا بالفعل في عام 2023 ويعتزم إغلاق 15 فرعًا آخر بحلول نهاية العام الحالي.

يعد قرار إغلاق الفروع الفعلية جزءًا من اتجاه صناعي أوسع بدأ في عام 2010 وتسارع بسبب جائحة كوفيد-19. وقد دفع النقص في العمالة وانخفاض حركة السير العديد من البنوك، بما في ذلك بنك أوف أمريكا، إلى إعادة تقييم وجودها الفعلي.

ومع ذلك، حتى مع قيام بنك أوف أمريكا بتقليص شبكة فروعه المادية، فإنه يظل ملتزمًا بتلبية طلبات العملاء من الحلول المصرفية الرقمية. ويهدف البنك إلى توفير خيارات مصرفية قوية عبر الإنترنت لضمان سهولة وصول العملاء إلى خدماتهم المالية عن بعد.

وفي نيوجيرسي، أغلق بنك أوف أميركا فرعاً واحداً عام 2023، خلافاً للتصريح السابق الذي ذكر أربعة إغلاقات. يقع الفرع المغلق في 288 شارع نورث برود في إليزابيث. بالإضافة إلى ذلك، يخطط البنك لإغلاق ثلاثة فروع في لورانس تاونشيب وسبوتسوود ونيو ميلفورد بحلول نهاية عام 2024.

ومن الجدير بالذكر أن هناك تطوراً إيجابياً واحداً وسط عمليات الإغلاق في نيوجيرسي. سيتم نقل فرع في هوبوكين إلى عنوان جديد، من 1 Firehouse Plaza إلى 55 Washington Street.

تمتد جهود إعادة الهيكلة التي يبذلها بنك أوف أمريكا إلى ما هو أبعد من ولاية نيوجيرسي. وأكد البنك أو خطط للإغلاق في ولايات أخرى، بما في ذلك أريزونا، كاليفورنيا، كونيتيكت، مقاطعة كولومبيا، فلوريدا، جورجيا، إلينوي، ماساتشوستس، ميريلاند، ميشيغان، ميسوري، نورث كارولينا، نيو هامبشاير، نيفادا، نيويورك، أوكلاهوما، أوريغون. وبنسلفانيا، وكارولينا الجنوبية، وتينيسي، وتكساس، وفيرجينيا، وواشنطن.

مع استمرار تطور الخدمات المصرفية في العصر الرقمي، تعمل المؤسسات المالية مثل Bank of America على تكييف استراتيجياتها لتتوافق مع تفضيلات العملاء والتقدم التكنولوجي.