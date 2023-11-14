بانداي نامكو تعلن عن تعاونها مع نينتندو في مشاريع ألعاب جديدة

كشفت شركة Bandai Namco، وهي شركة تطوير ألعاب مشهورة، مؤخرًا عن تشكيل استوديوهات التطوير الداخلية الجديدة الخاصة بها، Studio 2 وStudio S. ومن المقرر أن تتعاون هذه الاستوديوهات مع Nintendo في مشاريع ألعاب جديدة ومثيرة، مما يمثل شراكة مهمة في صناعة الألعاب.

لقد أثبت فريق Studio 2 وS Studio بالفعل براعتهم من خلال العمل في العديد من المشاريع المخصصة لشركة Nintendo. من خلال الاعتمادات التي تشمل ألعاب Nintendo Switch التي نالت استحسان النقاد مثل Super Smash Bros Ultimate وMario Kart 8 وArms، يَعِد هذا التعاون بإنتاج عناوين عالية الجودة ستأسر اللاعبين في جميع أنحاء العالم.

في بيانهم على موقع الاستوديو، سلطت Bandai Namco الضوء على التزامها بتقديم تجارب ألعاب ذات مستوى عالمي. وشددوا على أن فريقهم من المحترفين، الذين لا يتنازلون عن الجودة، سيستمرون في إنشاء ألعاب تتجاوز المعايير العالمية.

علاوة على ذلك، سلطت بانداي نامكو الضوء على تنوع فريق التطوير الخاص بها. من بين 152 شخصًا موهوبًا يعملون في Studio 2 وStudio S، 32% منهم هم من المطورين المتخرجين حديثًا. تفتخر الاستوديوهات أيضًا بتعزيزها للتنوع بين الجنسين، حيث أن 22% من مطوريها من النساء و78% من الرجال.

إلى جانب هذه التطورات المثيرة، قامت Bandai Namco مؤخرًا بتوسيع عملياتها التجارية من خلال افتتاح متجر جديد تمامًا في لندن. تشير هذه الخطوة الإستراتيجية إلى تفاني الشركة في التعامل مع المعجبين وتزويدهم باتصال أوثق بألعابهم المحبوبة.

أسئلة وأجوبة

1. ما هو Studio 2 وStudio S؟

Studio 2 وStudio S عبارة عن استوديوهات تطوير داخلية أنشأتها Bandai Namco. لقد تعاونوا مع Nintendo في العديد من مشاريع الألعاب، بما في ذلك العناوين الشهيرة مثل Super Smash Bros Ultimate وMario Kart 8.

2. ما هو التزام بانداي نامكو بالجودة؟

تفتخر Bandai Namco بتقديم تجارب الألعاب التي تلبي المعايير العالمية وتتجاوزها. فريقهم من المحترفين في Studio 2 وStudio S مكرس لإنشاء عناوين بأعلى مستويات الجودة.

3. ما مدى تنوع فريق التطوير في Studio 2 وStudio S؟

يتكون فريق التطوير في Studio 2 وStudio S من 152 فردًا. ومن بينهم 32% من الخريجين الجدد، وهناك تركيز قوي على التنوع بين الجنسين، حيث تبلغ نسبة المطورين الإناث 22% والمطورين الذكور 78%.

4. أين افتتحت بانداي نامكو مؤخرًا متجرًا جديدًا؟

قامت شركة Bandai Namco بتوسيع عملياتها التجارية من خلال افتتاح متجر جديد في لندن، مما يوفر للمعجبين اتصالاً أوثق بألعابهم المفضلة.