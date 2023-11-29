جوقة مدرسة بالينا تتألق في مهرجان كورال شباب سليجو

حصلت جوقة مدرسية من بالينا على تقدير مستحق لأدائها المتميز في مهرجان كورال سليجو للشباب.

عرضت جوقة مدرسة سانت ماري الثانوية، تحت إشراف السيدة ديسي، موهبتهم الهائلة من خلال أداء مذهل للأغنية الكلاسيكية "الغناء تحت المطر". ولم يسعد أداءهم الساحر الجمهور فحسب، بل أثار إعجاب الحكام أيضًا، مما ضمن لهم المركز الثاني الرائع في المسابقة.

شاركت المدرسة بفخر إنجازها على وسائل التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى استجابة إيجابية للغاية. وسرعان ما استحوذ مقطع الفيديو الخاص بأدائهم الاستثنائي على قلوب المشاهدين، وتركهم منبهرين بأصوات الكورال المتناغمة وموسيقاها التي لا تشوبها شائبة.

لقد أتى التفاني والعمل الجاد الذي قام به أعضاء جوقة المدرسة بثماره، وكان إنجازهم بمثابة شهادة على موهبتهم والتزامهم وتوجيهات مديرهم. ساهم كل عضو في الجوقة في تحقيق النجاح، ولكن تقديرًا خاصًا يذهب إلى طالبة TY أويف شيري لمهاراتها الاستثنائية في المرافقة.

يعد مهرجان كورال سليجو للشباب حدثًا مرموقًا يجمع المطربين الشباب الموهوبين من جميع أنحاء المنطقة. توفر المسابقة فرصة للمشاركين لعرض قدراتهم الموسيقية، والتعلم من أقرانهم، وتلقي ردود الفعل من الحكام ذوي الخبرة.

تهانينا لجوقة مدرسة سانت ماري الثانوية على إنجازهم الرائع وتمثيل بالينا بهذا التميز. إن إنجازهم لا يمثل لحظة فخر لأعضاء الكورال فحسب، بل أيضًا للمدرسة والمجتمع ككل.

أسئلة وأجوبة:

س: أين حصلت جوقة مدرسة بالينا على المركز الثاني؟

ج: حصلت جوقة مدرسة بالينا على المركز الثاني في مهرجان كورال سليجو للشباب.

س: ما هي الأغنية التي أدتها جوقة المدرسة؟

ج: قامت جوقة المدرسة بأداء الأغنية الكلاسيكية "الغناء تحت المطر".

س: من الذي أدار جوقة المدرسة؟

ج: جوقة المدرسة كانت تحت إدارة السيدة ديسي.

س: من تم تكريمه لمهاراته المصاحبة؟

ج: تم تكريم طالبة TY أويف شيري لمهاراتها الاستثنائية في المرافقة.

س: ما رأي المشاهدين في الأداء؟

ج: انبهر المشاهدون وانبهروا بأصوات الكورال المتناغمة وموسيقاها التي لا تشوبها شائبة.