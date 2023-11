تم الكشف عن تاريخ إصدار Xbox الجديد للعبة Baldur's Gate 3

أعلنت استوديوهات Larian أنه سيتم الكشف عن تاريخ الإصدار المرتقب للعبة Baldur's Gate 3 على Xbox Series X|S في The Game Awards 2023. ويؤكد الاستوديو أن اللعبة لا تزال في المسار الصحيح لإصدارها في ديسمبر. تأتي هذه الأخبار المثيرة كتحديث مرحب به للاعبي Xbox الذين ينتظرون بفارغ الصبر وصول لعبة تقمص الأدوار هذه التي نالت استحسان النقاد.

تم إطلاق Baldur's Gate 3 في البداية قبل بضعة أشهر لأجهزة الكمبيوتر الشخصية وPS5، لكن إصدار Xbox واجه بعض النكسات بسبب مشكلات فنية في وحدة التحكم Series S. تتمثل سياسة Microsoft في ضمان تكافؤ ميزات اللعب عبر جميع إصدارات Xbox Series X|S، ولكن تم إجراء استثناء لـ Baldur's Gate 3. لن يدعم إصدار Series S وظيفة تقسيم الشاشة، بينما سيحتفظ إصدار Series X بهذه الميزة.

طمأنت Larian Studios المعجبين بأنه يمكنهم توقع إصدار نسخة Xbox بحلول نهاية عام 2023، ومع اقتراب شهر ديسمبر، يبدو أن كل شيء يسير بسلاسة وفقًا للخطة.

بالإضافة إلى ذلك، ألمحت Larian Studios إلى إمكانية وجود جزء آخر في سلسلة Divinity: Original Sin لكنها أوضحت أنه قد لا يكون مشروعها التالي. على الرغم من مساعيهم المستقبلية، يظل إكمال بوابة بلدور 3 على رأس أولوياتهم.

يعد حفل جوائز الألعاب 2023، المقرر عقده في 7 ديسمبر، بأن يكون حدثًا مثيرًا للاعبين في جميع أنحاء العالم. تم ترشيح Baldur's Gate 3 لفئة Game of the Year المرموقة، إلى جانب ألعاب أخرى نالت استحسانًا كبيرًا مثل The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom، وMarvel's Spider-Man 2، وResident Evil 4 Remake، وSuper Mario Bros. Wonder، وAlan. استيقظ 2.

في مراجعة بواسطة IGN، تم الترحيب بلعبة Baldur's Gate 3 باعتبارها معيارًا جديدًا لألعاب CRPG، حيث تم الإشادة بقتالها التكتيكي وقصتها المقنعة وشخصياتها جيدة الصنع وعالمها الغامر واستكشافها المجزي.

للحصول على مزيد من التحديثات والرؤى حول صناعة الألعاب، يمكنك متابعة جورج يانغ، وهو كاتب مستقل متمرس ساهم في منشورات مثل Insider وKotaku وNPR وVariety.

أسئلة وأجوبة

متى سيتم إصدار Baldur's Gate 3 على Xbox Series X|S؟

سيتم الكشف عن تاريخ الإصدار الدقيق لإصدار Xbox من Baldur's Gate 3 في The Game Awards 2023. ومن المقرر إصدار اللعبة في ديسمبر.

هل سيدعم إصدار Xbox Series S من Baldur's Gate 3 تقسيم الشاشة؟

لا، لن يدعم إصدار Xbox Series S من Baldur's Gate 3 وظيفة تقسيم الشاشة. سيكون إصدار Series X فقط مزودًا بهذه الميزة.

هل هناك فرصة للعبة Divinity: Original Sin أخرى؟

بينما ألمحت Larian Studios إلى إمكانية وجود جزء آخر في سلسلة Divinity: Original Sin، فقد لا يكون مشروعهم التالي. يظل الاستوديو يركز على إكمال Baldur's Gate 3.

ما هي الألعاب الأخرى المرشحة لجائزة لعبة العام في The Game Awards 2023؟

إلى جانب Baldur's Gate 3، تشمل قائمة المرشحين لجائزة لعبة العام The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom، وMarvel's Spider-Man 2، وResident Evil 4 Remake، وSuper Mario Bros. Wonder، وAlan Wake 2.