تتلقى Baldur's Gate 3 تحديثًا هائلاً يتضمن أكثر من 1000 تغيير

Baldur's Gate 3، لعبة تقمص الأدوار المرتقبة من Larian Studios، تلقت للتو تصحيحها الرابع، وهي ليست أقل من ضخمة. صرح الاستوديو أن هناك أكثر من 1000 تعديل مدرج في هذا التحديث. في حين أن بعض التغييرات أكثر أهمية من غيرها، إلا أن التأثير الإجمالي للتحديث مثير للإعجاب. فهو لا يعالج المشكلات التقنية فحسب، بل يقدم أيضًا مجموعة من الإضافات التي ستسعد اللاعبين.

أحد التغييرات الملحوظة هو إضافة التحسينات البصرية. يمكن للاعبين الآن تخصيص مظهر المرتزقة أثناء عملية التجنيد. بالإضافة إلى ذلك، تمت إضافة وضع Colorblind إلى قائمة إمكانية الوصول، لتلبية احتياجات جمهور أوسع. وبالنسبة لأولئك الذين سئموا من رؤية رفاقهم وهم مغطيين بالأوساخ أو الدماء خارج القتال، فقد أضاف لاريان القدرة على استخدام الإسفنج أو الصابون لتنظيفهم. يمتد هذا الاهتمام بالتفاصيل إلى السماح للاعبين بإرسال الشخصيات المتوفاة إلى خزانة ملابس أصدقاء ويذرز.

يتضمن التصحيح أيضًا العديد من إصلاحات الأخطاء التي تتناول مشكلات اللعب والقتال وواجهة المستخدم والرسوم المتحركة. الحجم الهائل للتصحيح يجعل من المستحيل وصف جميع التغييرات هنا، ولكن من المهم تسليط الضوء على أن بوابة Baldur 3 قد تم تحسينها وتعزيزها. يمكن للاعبين أن يتوقعوا تجربة أكثر متعة مع إحباطات أقل، مثل عدم تفعيل خيارات الحوار أو تصرف الشخصيات بشكل متقطع.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي التغييرات التي يجلبها التصحيح الجديد لـ Baldur's Gate 3؟

ج: يشتمل التصحيح الجديد لـ Baldur's Gate 3 على أكثر من 1000 تعديل بما في ذلك التحسينات المرئية وإصلاحات الأخطاء وتحسينات على طريقة اللعب والقتال وواجهة المستخدم والرسوم المتحركة.

س: هل يمكن للاعبين تخصيص مظهر المرتزقة في اللعبة؟

ج: نعم، مع التصحيح الجديد، يمكن للاعبين تخصيص مظهر المرتزقة أثناء عملية التجنيد.

س: هل يعالج التصحيح مخاوف عمى الألوان؟

ج: نعم، يتضمن التصحيح وضع Colorblind في قائمة إمكانية الوصول لتلبية احتياجات اللاعبين المصابين بعمى الألوان.

س: هل هناك أي تغييرات على آليات التنظيف في اللعبة؟

ج: نعم، يمكن للاعبين الآن استخدام الإسفنج أو الصابون لتنظيف أعضاء فريقهم وإزالة الدم أو الأوساخ أو الروائح الكريهة.

س: هل أصلح التصحيح مشكلة عدم عمل خيارات الحوار؟

ج: نعم، يتضمن التصحيح إصلاحات الأخطاء التي تعالج مشكلات اختيار الحوار وسلوك الشخصية غير المنتظم.