مستقبل الوسائط المادية: الإعلان عن الإصدار المادي لبوابة Baldur's Gate 3

أسعدت Larian Studios المعجبين بإعلانها عن إصدار الإصدار المادي المرتقب من Baldur's Gate 3. متوفر لأجهزة الكمبيوتر الشخصية وPlayStation 5 وXbox Series X في الربع الأول من عام 2024، ويقدم هذا الإصدار الفاخر تجربة لعب غامرة لا مثيل لها.

في خطوة جريئة، تحتضن Larian Studios مستقبل الوسائط المادية مع هذا الإصدار. وأعرب مايكل دوس، مدير النشر في لاريان، عن حماسه لهذا النهج التجريبي. إنهم يعتقدون أنه يمثل مستقبل الوسائط المادية للاستوديو. ومن خلال التعلم من إصدار Collector's Edition، قام الفريق بصب معرفته في خلق قيمة لا تقبل المنافسة للاعبين.

سيتم بيع النسخة المادية من Baldur's Gate 3: Deluxe Edition حصريًا في متجر Larian. يمكنك بالفعل طلب نسختك مسبقًا وتأمين توفرها. من المهم ملاحظة أن هذا ليس إصدارًا محدودًا لهواة الجمع، لذا لا داعي للذعر إذا لم تتمكن من الحصول عليه على الفور.

ما يميز الإصدار الفاخر الفعلي هو الأشياء الجيدة الإضافية التي يقدمها. بالإضافة إلى صندوق الألعاب الحصري الكبير الحجم وجميع محتويات Digital Deluxe الموجودة، سيحصل اللاعبون على كنز من الإضافات. تتضمن هذه العناصر الموسيقى التصويرية الأصلية على 3 أقراص مضغوطة، وخريطة قماش للعالم، ورقعتين من القماش، واثنين وثلاثين ملصقًا، وملصقًا فنيًا مذهلاً لبوابة Baldur's Gate 3.

لقد تلقت Baldur's Gate 3 التقدير والإشادة التي تستحقها منذ إصدارها رسميًا على جهاز الكمبيوتر في أغسطس. مع سبعة انتصارات في Golden Joysticks وثمانية ترشيحات في جوائز الألعاب القادمة، فإن Larian Studios بلا شك في طريقها نحو الفوز. يمكن للمعجبين التطلع إلى إعلان مثير آخر في حفل توزيع جوائز الألعاب يوم 7 ديسمبر: تاريخ إصدار Xbox الذي طال انتظاره.

لقد أسرت Baldur's Gate 3 اللاعبين من خلال طريقة لعبها الغامرة وشخصياتها المعقدة واستكشافها المجزي. إذا لم تكن قد بدأت هذه المغامرة الملحمية بعد، فهذا هو الوقت المثالي للغوص في عالم الخيال والمغامرة.

أسئلة وأجوبة:

س: متى سيتم إصدار النسخة المادية من Baldur's Gate 3؟

ج: سيكون الإصدار المادي متاحًا في الربع الأول من عام 2024.

س: أين يمكنني طلب الإصدار المادي مسبقًا؟

ج: يمكن طلب الإصدار المادي مسبقًا حصريًا من متجر Larian.

س: ما هي الإضافات الإضافية المضمنة في الإصدار الفاخر الفعلي؟

ج: يتضمن الإصدار الفعلي Deluxe الموسيقى التصويرية الأصلية على 3 أقراص مضغوطة، وخريطة قماش للعالم، ورقعتين من القماش، واثنين وثلاثين ملصقًا، وملصقًا فنيًا لـ Baldur's Gate 3.

س: هل سيكون هناك إصدار جامعي؟

ج: لا، الإصدار المادي ليس إصدارًا جامعيًا.