نقدم لكم بوابة بلدور 3: رحلة إلى أجهزة إكس بوكس

بعد مواجهة بعض تحديات الشهادات مع Microsoft، تقدم Larian Studios أخبارًا مثيرة لمحبي لعبة لعب الأدوار الشهيرة Baldur's Gate 3 المبنية على Dungeons & Dragons. اللعبة "في المسار الصحيح" لإصدار ديسمبر على وحدات تحكم Xbox، فقط عدد قليل بعد أشهر من إصدارها الأولي في 3 أغسطس. وسيتم الكشف عن تاريخ الإصدار المحدد خلال جوائز اللعبة الشهر المقبل.

لم يكن الطريق لجلب Baldur's Gate 3 إلى Xbox Series X/S خاليًا من العوائق. في البداية، شكلت قيود الأجهزة في السلسلة S مشكلة في تنفيذ ميزة اللعب التعاوني لتقسيم الشاشة، نظرًا لأن تكافؤ الميزات مهم عبر وحدات تحكم Xbox Series. ومع ذلك، بعد مناقشة مثمرة بين مؤسس Larian Swen Vincke ورئيس Xbox Phil Spencer، تم التوصل إلى حل. سوف تزين Baldur's Gate 3 منصة Xbox بالفعل، لكن من دون ميزة الشاشة المقسمة التعاونية الموجودة في السلسلة S.

في 15 نوفمبر، أكدت استوديوهات Larian عبر حسابها على X/Twitter أن Baldur's Gate 3 لا يزال من المقرر إصدارها في ديسمبر، كما وعدت. قام المطورون بتعزيز نافذة الإصدار لشهر ديسمبر وسيكشفون عن تاريخ الإصدار الدقيق من خلال العرض الأول عالميًا في حفل توزيع جوائز اللعبة.

مع بدء توزيع جوائز اللعبة في 7 ديسمبر، يتوقع عشاق Baldur's Gate 3 بفارغ الصبر ليس فقط الإعلان عن الفائز بجائزة لعبة العام (والتي تم ترشيح Baldur's Gate 3)، ولكن أيضًا الظهور الأول الذي طال انتظاره لاستوديوهات Larian Studios التي نالت استحسان النقاد. لعبة تقمص الأدوار المستندة إلى الأدوار على Xbox Series X/S.

بوابة بلدور 3 حظيت باهتمام كبير وثناء من النقاد والمشجعين على حدٍ سواء. أدى نجاح اللعبة إلى سباقات الماراثون السريعة وحتى إنشاء فئات فريدة للإنجازات الرائعة. لقد ساهمت طريقة لعبها الغامرة وقصتها الجذابة في ترسيخ لعبة Baldur's Gate 3 كإضافة منتصرة لنوع ألعاب تقمص الأدوار القائم على الأدوار.

الأسئلة المتكررة

1. متى سيتم إصدار Baldur's Gate 3 على وحدات تحكم Xbox؟

سيتم الكشف عن تاريخ الإصدار المحدد للعبة Baldur's Gate 3 على Xbox خلال حفل توزيع جوائز اللعبة في ديسمبر.

2. لماذا لا تتميز اللعبة باللعبة التعاونية ذات الشاشة المنقسمة على Xbox Series S؟

نظرًا للقيود الفنية لأجهزة السلسلة S، اضطرت Larian Studios إلى التخلي عن اللعب التعاوني على الشاشة المنقسمة على وحدة التحكم هذه للحفاظ على تكافؤ الميزات عبر وحدات تحكم Xbox Series.

3. هل تم ترشيح Baldur's Gate 3 لأي جوائز؟

نعم، Baldur's Gate 3 هي من بين المرشحين لجائزة Game of the Year المرموقة في The Game Awards.

4. ما الذي يجعل Baldur's Gate 3 متميزًا في فئة ألعاب تقمص الأدوار؟

لقد نالت Baldur's Gate 3 استحسانًا كبيرًا بسبب طريقة لعبها الغامرة وقصتها الجذابة ودمجها الناجح لعالم Dungeons & Dragons في تجربة ألعاب الفيديو الحديثة.

