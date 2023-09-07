التجربة المخيبة للآمال للعب ستارفيلد بعد بوابة بلدور 3

عندما أعلنت Bethesda لأول مرة عن Starfield، وهي لعبة تقمص الأدوار حيث يمكن للاعبين استكشاف اتساع الفضاء ووضع أقدامهم على عدد لا يحصى من الكواكب، بدا الأمر وكأنه حلم أصبح حقيقة. ومع ذلك، عند لعب اللعبة، يصبح من الواضح أنها لا ترقى إلى مستوى التوقعات. بالمقارنة مع Baldur's Gate 3، التي تقدم مغامرة خيالية غنية وغامرة، تشعر Starfield بأنها عالقة في الماضي وتفتقر إلى الابتكار الذي يتوق إليه اللاعبون.

أحد المجالات التي فشل فيها Starfield في تقديمه هو تصميم مهمته. في حين أن اللعبة تروج لحرية اللاعب، إلا أن المهام في الواقع غالبًا ما تكون خطية وتوفر خيارات محدودة للاكتمال. العديد من المهام لها حل واحد فقط، مما يترك اللاعبين دون القدرة على التعامل مع المهمة بطريقة تناسب أسلوب لعبهم. في المقابل، تحتضن Baldur's Gate 3 الفوضى وتقدم العديد من الاختيارات وردود الفعل حتى على أصغر المهام. مستوى العمق والحرية الإبداعية في تصميم المهمة يميز Baldur's Gate 3 عن Starfield.

هناك مجال آخر يقصر فيه Starfield وهو افتقاره إلى التفاعل. لا تتفاعل الشخصيات غير القابلة للعب في اللعبة مع تصرفات اللاعب خارج التسلسلات المكتوبة، ويشعر عالم اللعبة بالثبات وعدم الاستجابة. في المقابل، بوابة بلدور 3 تشجع اللاعبين على التجربة والتفاعل مع البيئة باستخدام العناصر والتعاويذ والقدرات الخاصة بهم. سواء كان الأمر يتعلق بالتحدث إلى الحيوانات، أو التلاعب بالأشياء، أو التحول إلى مخلوقات مختلفة، فإن Baldur's Gate 3 تقدم تجربة ديناميكية وغامرة.

علاوة على ذلك، فإن تصميم عالم Starfield غير موجود مقارنة بألعاب Bethesda السابقة. تبدو البيئات متكررة وتفتقر إلى التفاصيل المعقدة وعناصر سرد القصص الموجودة في ألعاب مثل Fallout 3. وبدلاً من ذلك، يواجه اللاعبون غرفًا عامة مليئة بالأعداء العدائيين والغنائم العشوائية. يعد الافتقار إلى العمق والمحتوى الفريد في بيئات اللعبة بمثابة خيبة أمل للاعبين الذين يبحثون عن تجربة غامرة حقًا.

في الختام، فإن لعب Starfield بعد تجربة التميز في Baldur’s Gate 3 هي تجربة مخيبة للآمال. في حين أن فكرة استكشاف المجرة وزيارة الكواكب المختلفة مغرية، إلا أن Starfield تفشل في الوفاء بوعدها بالابتكار والانغماس. إنه تذكير بأنه حتى الاستوديوهات ذات الخبرة مثل Bethesda يمكن أن تفوت العلامة عندما يتعلق الأمر بتطوير نوع ألعاب تقمص الأدوار.

مصادر:

- العوالم الخارجية وستارفيلد بقلم فريزر براون

– بوابة بلدور 3 من استوديوهات لاريان