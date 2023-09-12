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بوابة بلدور 3: مشهد مخفي للعبة بسبب خسارة قطعة فادحة في الحبكة

Byغابرييل بوتا

سبتمبر 12، 2023
بوابة بلدور 3: مشهد مخفي للعبة بسبب خسارة قطعة فادحة في الحبكة

لقد حازت لعبة Baldur's Gate 3، لعبة تقمص الأدوار المرتقبة، على الاهتمام لاهتمامها الاستثنائي بالتفاصيل. لقد بذل مطورو اللعبة، Larian Studios، جهدًا إضافيًا لدمج العواقب المترتبة على تصرفات اللاعبين. كدليل على ذلك، تم اكتشاف لعبة مخفية فوق المشهد لفقدان عنصر مهم في الحبكة في أواخر اللعبة.

في الفصل الأخير من Baldur's Gate 3، يجب على اللاعبين جمع ثلاثة أحجار Netherstones للتحكم في المطلق، وهو عقل خلية العقل المعزز. على الرغم من عدم وجود حافز لفقد هذه العناصر، إلا أن اللاعبين لديهم خيار إسقاطها أو تركها في الحاويات. ومع ذلك، تأكدت Larian Studios من عدم قدرة اللاعبين على استخدام إجراء "الرمي" على Netherstones، مما منعهم من التخلص منهم بسهولة.

عثر أحد مستخدمي YouTube المسمى BOB_BestOfBugs على حل بديل لهذا القيد. من خلال وضع Netherstone في حاوية مثل الصندوق أو الكيس، يمكن للاعبين بعد ذلك التخلص من تلك الحاوية. ومع ذلك، من المحتمل أن يؤدي هذا الإجراء إلى انتهاء اللعبة. ومن المثير للاهتمام أن اللاعبين أبلغوا أنهم لم يواجهوا المباراة انتهت إلا عندما خسروا فريقهم الثاني.

إن مشهد اللعبة التالي هو عرض آسر للعواقب. رفيق دماغ اللاعب، الإمبراطور، يوبخهم لتجاهلهم فرصتهم في النصر. بعد ذلك، يتم نقل اللاعب بسرعة إلى ملعب المطلق خارج المستوى حيث يتحول هو وحزبهم إلى عقول فلايرز. ويلي ذلك لعبة على الشاشة تحتوي على النص، "لقد استسلمت لها، وهي الآن جزء من التصميم الكبير..."

يُظهر هذا المشهد المخفي الاهتمام المعقد بالتفاصيل وحس الفكاهة الذي يميز Baldur's Gate 3 عن ألعاب تقمص الأدوار الأخرى. بدلاً من مجرد منع اللاعبين من التخلص من عنصر مهم في الحبكة، أنشأت Larian Studios استجابة ديناميكية للتخريب الذاتي للاعب. إنه يثير التساؤل حول ما إذا كان هناك المزيد من المشاهد غير المكتشفة وتجاوزات اللعبة في انتظار العثور عليها، وما هي الإجراءات الجريئة التي سيتعين على اللاعبين اتخاذها للكشف عنها.

بشكل عام، تسلط اللعبة المخفية فوق المشهد في Baldur's Gate 3 الضوء على التزام اللعبة تجاه وكالة اللاعبين وتفانيها في خلق عالم غامر ومتفاعل حقًا.

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By غابرييل بوتا

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