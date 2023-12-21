في التحديث الأخير للعبة Baldur’s Gate 3، أجرى المطور Larian تحسينات كبيرة على تجربة اللعب وعالج العديد من الأخطاء. على الرغم من أنه ليس تحديثًا يغير قواعد اللعبة، إلا أن التصحيح رقم 15 يقدم إصلاحات مهمة تعمل على تحسين الأداء العام.

أحد الإصلاحات الملحوظة يتعلق بمظاهر الشخصية. اعترف لاريان بوجود خطأ تسبب في تشويه وجوه الشخصيات، مما يشبه رعب إلدريتش مع مآخذ العين الخالية من اللحم. سيشعر اللاعبون بالارتياح عندما يعلمون أن هذه المشكلة قد تم حلها، مما أدى إلى إعادة نماذج الشخصيات العادية والجذابة بصريًا.

بالإضافة إلى ذلك، تم حل الخلل الذي كان يمنع الرفاق من القفز أثناء متابعة شخصية اللاعب. سيؤدي هذا الإصلاح بلا شك إلى تحسين تجربة اللعب وسلاسة اللعب، مما يضمن قدرة الرفاق على مواكبة قائدهم.

علاوة على ذلك، يعالج التحديث مشكلة حرجة تتعلق بالألعاب المحفوظة مع التعديلات المتغيرة. في السابق، واجه اللاعبون صعوبات في تحميل ملفات الحفظ إذا تم تغيير التعديلات المستخدمة. باستخدام هذا الإصلاح العاجل، تم تعديل قائمة اللعبة للسماح بمواصلة أكثر سلاسة، على الرغم من أنه من المهم ملاحظة أن بعض عمليات الحفظ قد لا تزال تواجه مشكلات في التوافق اعتمادًا على مدى تغييرات التعديل.

توضح ملاحظات التصحيح الخاصة بـ Baldur’s Gate 3 Hotfix #15 أيضًا العديد من الإصلاحات الأخرى المتعلقة بالأعطال والأداء وتعدد اللاعبين والتدفق واللعب. يتضمن ذلك حل الأعطال أثناء الحفظ التلقائي، وتصحيح مشكلات استخدام الذاكرة، وإصلاح مواطن الخلل في اللاعبين المتعددين، وضبط تفاعلات الشخصيات غير القابلة للعب، وضمان نتائج مهمة متسقة.

يهدف Larian من خلال هذا التحديث إلى تزويد اللاعبين بتجربة لعب أكثر استقرارًا ومتعة. وكما هو الحال دائمًا، يظل المطور ملتزمًا بمعالجة المشكلات وتحسين الجودة الشاملة للعبة.

مع اقتراب العام من نهايته، يمكن للاعبي Baldur’s Gate 3 توقع المزيد من التحديثات من Larian، مما يزيد من تحسين اللعبة ويضمن أنها ترقى إلى مستوى إمكانات لعب الأدوار. ترقبوا المزيد من التطورات المثيرة في عالم Baldur’s Gate 3.