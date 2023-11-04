بوابة بلدور 3: رحلة اتصالات الرفيق

لاعبو لعبة لعب الأدوار الشهيرة Baldur's Gate 3 يتوقون منذ فترة طويلة إلى القدرة على احتضان أعضاء الحفلة المفضلين لديهم. في حين أن المطور Larian Studios لم يحقق هذه الرغبة بعد، إلا أن النتائج الأخيرة التي توصل إليها الباحثون الدؤوبون في البيانات تشير إلى أن العناق قد يصبح حقيقة واقعة في اللعبة قريبًا.

شارك مستخدم Reddit u/BusinessContent9507 لقطة شاشة من الأفلام السينمائية التي تظهر شخصية Shadowheart، وهو رجل دين نصف قزم، مع خيارات الحوار المتعلقة بالأحضان. تكشف السطور عن الشوق إلى المودة الجسدية، حيث يعبر Shadowheart عن المفاجأة والبهجة عند العناق. علاوة على ذلك، فإن خيارات الحوار بعد تلقي العناق تشير إلى أن العلاقة بين الشخصيات سوف تتعمق، مع تعبيرات الإعجاب والإدمان على العناق المريح.

ومن المثير للاهتمام أن هذه العناق لا تقتصر على السياقات الرومانسية. تشير ردود Shadowheart إلى أنها تقدر العناق من الأصدقاء والشركاء على حدٍ سواء. تشير كلماتها إلى أن تأثير هذه العناق يتجاوز الراحة اللحظية، مع سطور مثل "هذا حدث في الحال" و"يمكنك أن تتقاضى ذهبًا مقابل العناق، كما تعلم. سيكونون مصطفين في الأفق."

إن ترقب العناق في Baldur's Gate 3 واضح بين مجتمع اللعبة المخصص. على الرغم من ظهور العناق بالفعل في المشاهد السينمائية، إلا أن العديد من اللاعبين يتوقون للحصول على المزيد من الفرص للتلامس الودي. وتعبر التعليقات على منصات التواصل الاجتماعي عن الشوق لاحتضان الرفاق كأصدقاء، خاصة في لحظات اليأس والكرب.

حتى لو استمرت Baldur's Gate 3 في التركيز في الغالب على العلاقات الرومانسية، فإن تضمين العناق، حتى ولو بقدر محدود، سيكون موضع تقدير كبير من قبل قاعدة اللاعبين. إن الشوق إلى هذا الفعل الصغير من التواصل الجسدي واضح، واللاعبون على استعداد للانتظار بصبر حتى يتم تنفيذه.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي بوابة بلدور 3؟

ج: Baldur's Gate 3 هي لعبة فيديو شعبية لتقمص الأدوار، وهي مستوحاة من لعبة الطاولة Dungeons & Dragons.

س: ما هي أجهزة استخراج البيانات؟

ج: عمال التنقيب عن البيانات هم أفراد يقومون بالبحث عن المعلومات المخفية واستخراجها من ملفات اللعبة، وغالبًا ما يكشفون عن تفاصيل لم يتم الإعلان عنها رسميًا.

س: كيف يعبر اللاعبون عن رغبتهم في العناق في اللعبة؟

ج: تحدث اللاعبون بصوت عالٍ على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبروا عن شوقهم للقدرة على معانقة رفاقهم المفضلين في Baldur's Gate 3.