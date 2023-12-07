حصلت مدينة بيكرسفيلد على منحة بقيمة 22.5 مليون دولار لتنمية المجتمع

في مركز بيكرسفيلد للكبار، تمت مقاطعة لعبة البينغو الصباحية لإعلان مهم: حصلت مدينة بيكرسفيلد على منحة بقيمة 22.5 مليون دولار كجزء من برنامج المجتمعات المناخية التحويلية بالولاية. تم تسليم الأخبار من قبل مسؤولي المدينة المجتمعين في المركز الكبير صباح يوم الاثنين.

المنحة التي تحمل عنوان "الجنوب الشرقي القوي" هي واحدة من أربعة مشاريع في الولاية من المقرر أن تتلقى نفس المبلغ من التمويل. ورغم أن المبلغ أقل بمقدار 7 ملايين دولار عما طلبته المدينة، إلا أن المسؤولين ما زالوا متفائلين. سيتم عرض المنحة أمام مجلس النمو الاستراتيجي بالولاية في 14 ديسمبر للموافقة النهائية.

صرح جيسون كاتر، مدير إدارة التنمية الاقتصادية والمجتمعية بالمدينة، أن البناء من المتوقع أن يستغرق ما بين 18 إلى 24 شهرًا بعد فترة التشاور ومناقشات التمويل. على الرغم من عدم تحديد تاريخ للبدء في انتظار موافقة مجلس المدينة، إلا أن المدينة تأمل في بدء البناء بحلول خريف عام 2024. وتسمح متطلبات الدولة ببدء البناء في وقت مبكر من الصيف المقبل وفي موعد لا يتجاوز عام 2029.

سيتم استخدام أموال المنحة لتمويل مشاريع مختلفة على طول ممر طوله 5 أميال في جنوب شرق بيكرسفيلد، لتلبية الاحتياجات التي حددها السكان. تشمل هذه المشاريع بناء مركز جديد لكبار السن في بيكرسفيلد، وزيادة خيارات الإسكان بأسعار معقولة، وزراعة الأشجار في متنزه مارتن لوثر كينغ جونيور، وتحسين وسائل النقل العام، والحدائق المجتمعية، ورصف شارع مارتن لوثر كينغ جونيور.

سيكون محور المركز الجديد لكبار السن عبارة عن مبنى مكون من أربعة طوابق يضم 36 وحدة إيجار مدعومة، ومرافق لتناول الطعام، ومرافق للفنون والصحة، ومساحات خضراء مشتركة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إنشاء مركز مدعوم لمشاركة الرحلات حيث يمكن لكبار السن استئجار المركبات بأسعار معقولة.

وستدعم المنحة أيضًا توسيع محطات الحافلات في المنطقة الجنوبية الشرقية، مما يؤدي إلى إنشاء المزيد من الطرق المباشرة وتقليل أوقات التنقل.

تم تقديم طلب مدينة بيكرسفيلد للحصول على المنحة في أغسطس 2021، لكن عملية التخطيط بدأت في عام 2017. وكانت بيكرسفيلد من بين 16 بلدية قدمت طلبات مسبقة، ولم تقدم سوى ستة بلدية في النهاية مشاريع تستوفي معايير الولاية.

يهدف برنامج المجتمعات المناخية التحويلية إلى الحد من التلوث ومعالجة التأثيرات المناخية في المجتمعات المحرومة تاريخياً. وفقًا لنظام CalEnviroScreen 4.0 الخاص بالولاية، فإن العديد من المناطق في بيكرسفيلد مؤهلة للبرنامج نظرًا لمستويات الحاجة العالية لديها.

لن يؤدي تمويل المنحة إلى تحسين المركز الكبير والمنطقة المحيطة به فحسب، بل سيوفر أيضًا الموارد ووسائل الراحة التي تشتد الحاجة إليها للمجتمع.