الجراثيم البكتيرية: إيقاظ نظام الذاكرة الجينية

تتمتع الجراثيم البكتيرية، مثل الدببة السباتية، بقدرة رائعة على البقاء خاملة لفترات طويلة ثم تعود إلى الحياة بنظام ذاكرة وراثي غير عادي. سلطت دراسة رائدة أجريت في الجامعة العبرية في القدس الضوء على الاستراتيجيات التطورية للجراثيم البكتيرية، وقدمت رؤى قيمة يمكن أن تحدث ثورة في مجالات مثل علم الأحياء الدقيقة والتكنولوجيا الحيوية والطب.

الجراثيم البكتيرية هي الشكل الأكثر خاملة من البكتيريا، وتظهر الحد الأدنى من النشاط الأيضي وانخفاض إنتاج الإنزيم. في حين أن المطهرات الكيميائية يمكنها القضاء على البكتيريا، إلا أنها عاجزة عن مكافحة الجراثيم. فقط التعقيم بدرجة حرارة عالية تحت ضغوط شديدة يمكن أن يدمر هذه الهياكل المرنة بشكل ملحوظ.

بقيادة البروفيسور سيجال بن يهودا وفريقها في الجامعة العبرية، كشف البحث عن جانب رائع من السكون البكتيري. كشفت الدراسة عن الآليات التي تمكن الجراثيم البكتيرية النائمة من الحفاظ على برنامج نسخي طويل الأمد وإعادة تنشيطه، مما يحافظ بشكل فعال على مخطط المعلومات الوراثية خلال سنوات السكون. لا يعزز هذا الاكتشاف فهمنا لبقاء البكتيريا في الظروف القاسية فحسب، بل له أيضًا آثار بعيدة المدى على مختلف التخصصات العلمية والطبية.

تعمل الجراثيم كآلية بقاء الطبيعة ضد الظروف المعاكسة، مما يجعل الجراثيم البكتيرية من بين الأشكال الخلوية الأطول عمرًا على الأرض. ويمكن إحياؤها بعد ملايين السنين من عدم النشاط، كما يتضح من إنعاشها من الكهرمان الذي يتراوح عمره بين 25 إلى 40 مليون سنة وحتى بلورة الملح الأولية التي يبلغ عمرها 250 مليون سنة.

وكشفت الدراسة، التي نشرت مؤخرا في مجلة Molecular Cell، عن وجود مجال كروموسومي مركزي داخل الجراثيم النائمة. يضم هذا المجال بوليميريز الحمض النووي الريبي (RNAP) الأساسي، والذي يظل مرتبطًا بمناطق محددة من المروج الجيني أثناء السكون. تمارس هذه المناطق السيطرة على الجينات الضرورية للوظائف الخلوية الحيوية، بما في ذلك إنتاج الحمض النووي الريبي (RNA) والبروتين.

عند الخروج من السكون، يبدأ بوليميراز الحمض النووي الريبي (RNA) داخل هذه الجراثيم بسرعة في نسخ التعليمات الجينية الحيوية وتجنيد المكونات الضرورية لتنشيط التعبير الجيني. وقد لوحظت هذه العملية أيضًا في البكتيريا المسببة للأمراض التي تشكل الجراثيم، مما يشير إلى استراتيجية مشتركة بين الكائنات الحية المختلفة لإعادة بدء وظائفها بعد فترة من السكون.

وشددت الدراسة كذلك على الدور الحيوي للبروتينات التي تضغط الحمض النووي في هذه العملية. أظهرت الطفرات التي تفتقر إلى هذه البروتينات توطين بوليميراز الحمض النووي الريبي (RNA) المتناثر، مما أدى إلى تعبير جيني غير منظم أثناء الإنبات. وهذا يسلط الضوء على أهمية الحفاظ على بنية الكروموسومات المناسبة للحفاظ على برنامج النسخ الحاسم لإحياء الجراثيم.

وأشار البروفيسور بن يهودا إلى أن البحث يشير إلى أن بنية كروموسوم البوغ مصممة للحفاظ على مخطط لنشاط الجينات، مع إيقاف بوليميراز الحمض النووي الريبي مؤقتًا في وضع الاستعداد، وعلى استعداد لاستئناف التعبير الجيني عندما تنشأ الظروف المواتية للانتعاش. قد تتجاوز هذه الآلية البكتيريا وتوفر رؤى قيمة للحفاظ على خطط نشاط الجينات عبر الكائنات الحية المختلفة التي تدخل مراحل الحياة الخاملة.

أسئلة وأجوبة

ما هي الجراثيم البكتيرية؟

الجراثيم البكتيرية هي شكل خامل للغاية من البكتيريا التي تغلف المادة الوراثية للكائن الحي ومكوناته الأساسية، مما يسمح لها بالبقاء غير نشطة لفترات طويلة حتى تنشأ الظروف المواتية للإنبات.

إلى متى يمكن أن تظل الجراثيم البكتيرية خاملة؟

تعد الجراثيم البكتيرية من بين الأشكال الخلوية الأطول عمرا على وجه الأرض، ويمكن إحياؤها بعد ملايين السنين من عدم النشاط.

ما أهمية الدراسة الحديثة حول الجراثيم البكتيرية؟

توفر الدراسة رؤى مهمة حول الآليات التي تمكن الجراثيم من الاحتفاظ بمعلوماتها الوراثية وتنشيطها أثناء السكون. هذه المعرفة لها آثار على مختلف المجالات العلمية والطبية، بما في ذلك مكافحة مسببات الأمراض، وتعزيز التكنولوجيا الحيوية، وفهم الحالات الخاملة عبر الكائنات الحية المختلفة.

ما هو الدور الذي تلعبه بروتينات ضغط الحمض النووي البوغية في إحياء الجراثيم؟

تلعب البروتينات المضغوطة للحمض النووي البوغي دورًا محوريًا في الحفاظ على بنية الكروموسومات المناسبة أثناء السكون. شهدت الطفرات التي تفتقر إلى هذه البروتينات تعبيرًا جينيًا غير منظم أثناء الإنبات، مما يسلط الضوء على أهميتها في الحفاظ على برنامج النسخ الضروري لإحياء الجراثيم.

هل لهذا البحث آثار أوسع؟

نعم، يشير البحث إلى أن الآليات التي تحكم الحفاظ على نشاط الجينات أثناء السكون قد تمتد إلى ما هو أبعد من البكتيريا، مما يوفر رؤى قيمة للحفاظ على خطط نشاط الجينات الدائمة عبر الكائنات الحية المختلفة التي تمر بمراحل الحياة الخاملة.